Written by Redazione• 3:11 pm• Pisa, Attualità

Per la Giornata internazionale dei Medici per l’Ambiente, Maria Grazia Petronio chiede a Governo e amministrazioni locali di indicare tempi, risorse e quartieri prioritari per gli interventi contro il caldo.

PISA– Tutelare gli alberi esistenti, recuperare superfici permeabili e aumentare l’ombra nei quartieri più esposti alle ondate di calore. Sono le misure al centro dell’appello diffuso in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale dei Medici per l’Ambiente, da Maria Grazia Petronio, presidente di ISDE Pisa e vicepresidente di ISDE Italia.

L’associazione chiede ai Comuni di frenare il consumo di suolo e di ampliare il verde urbano. Nelle zone con molte superfici asfaltate e pochi alberi, osserva ISDE, il calore si accumula e aumenta l’esposizione dei residenti alle alte temperature. Il comunicato richiama uno studio su 93 città europee secondo cui portare la copertura arborea al 30% avrebbe potuto ridurre la temperatura urbana di 0,4 gradi in media.

Nel giorno dedicato anche al contrasto della violenza contro le donne, Petronio richiama l’attenzione sulla sicurezza di donne e ragazze durante le emergenze climatiche. Le difficoltà di accesso all’acqua e ai servizi possono aumentare il carico di cura. Da qui la richiesta di coinvolgere le donne e le loro organizzazioni nella definizione dei piani contro il caldo.

ISDE chiede infine a Governo e Comuni di rendere conto delle misure già adottate e di quelle ancora da attuare, indicando tempi, risorse e quartieri in cui intervenire per primi.

Last modified: Novembre 24, 2026