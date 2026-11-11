Da casa di un boss a rifugio contro la violenza: Montopoli esempio per Anci Toscana

Written by Redazione• 2:47 pm• Montopoli in Val d'Arno

La sindaca Linda Vanni ha raccontato ad Altopascio il recupero dell’immobile affidato all’associazione Frida, destinato all’ascolto e all’accoglienza delle vittime

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Un immobile confiscato alla mafia trasformato in sportello di ascolto antiviolenza e casa di semiautonomia per le vittime. L’esperienza di Montopoli è stata presentata come caso studio all’incontro “Contrastare le mafie, oggi come non mai”, organizzato da Anci Toscana nell’ambito del percorso Piazze Aperte, mercoledì 11 novembre ad Altopascio.

La sindaca Linda Vanni ha ripercorso il lungo iter che ha permesso di recuperare l’edificio, superare le difficoltà burocratiche e restituirlo alla comunità con una nuova funzione sociale. Il bene è stato affidato, attraverso un avviso pubblico, all’associazione Frida.

«La nostra scelta è stata quella di renderlo un porto sicuro per madri, figli e figlie che fuggono dalla violenza», ha spiegato Vanni. «Sono fiera che Montopoli possa essere un esempio di buona pratica di riutilizzo di un bene confiscato alla mafia».

La sindaca ha ringraziato la Regione Toscana e gli uffici regionali e comunali per il lavoro che ha reso possibile la riqualificazione. «Ribadiamo con azioni pratiche ciò che vuol dire per noi lotta alla mafia: permettere a una comunità intera di riappropriarsi di un bene che sarà utilizzato nel concreto e nel quotidiano per combattere la violenza».

Alla mattinata hanno partecipato Gabriele Berni, delegato alla legalità e ai beni confiscati di Anci Toscana e sindaco di Monteroni d’Arbia, la vicepresidente della Regione Bintou Mia Diop, il procuratore generale della Repubblica Ettore Squillace Greco, la prefetta di Lucca Cristina Favilli e il comandante provinciale dei Carabinieri Michele Lastella. Sono intervenuti anche Massimo Borghi, referente regionale di Avviso Pubblico, e Giulia Bartolini, co-referente di Libera Toscana.

L’iniziativa si è conclusa con la firma, da parte dei sindaci e degli amministratori presenti, del patto dei Comuni toscani per la legalità, il lavoro, la tutela ambientale e la gestione dei beni confiscati alle mafie.

Last modified: Novembre 11, 2026