Cus Pisa calcio a 5, vincono Under 19 e Under 21. La prima squadra rimontata dalla Sestoese

Written by Redazione• 12:18 pm• Pisa, Sport

Poker di Del Rosso nel 6-3 dell’Under 19 sulla Pistoiese, successo per 5-2 dell’Under 21. In C1 i gialloblù cedono 6-4 dopo aver chiuso il primo tempo avanti 4-1.

PISA- Due vittorie per le giovanili e una rimonta subita dalla prima squadra: è il bilancio del fine settimana del Cus Pisa di calcio a 5, con i successi di Under 19 e Under 21.

L’Under 19 supera in casa la Pistoiese per 6-3, trascinata da Del Rosso, autore di quattro reti alla prima apparizione in campionato.

Vittoria esterna anche per l’Under 21, che si impone 5-2 sul campo del Quarto Tempo. Una partita equilibrata e combattuta, nella quale la qualità individuale dei giocatori cussini ha fatto la differenza.

Esce sconfitta, ma con una buona prestazione, l’Under 15, impegnata in trasferta contro il Versilia, secondo in campionato. Le reti gialloblù portano le firme di Lorenzi e Armani.

In Serie C1, invece, la prima squadra perde 6-4 sul campo della Sestoese. I ragazzi di mister Piludu approcciano bene l’incontro e arrivano all’intervallo in vantaggio 4-1, ma nella ripresa subiscono il ritorno dei padroni di casa, che ribaltano il risultato e conquistano la vittoria.

Last modified: Novembre 16, 2026