Written by Ottobre 12, 2026 11:21 am Pisa, Sport

Cus Pisa Calcio a 5, prima vittoria in C1: 13-3 alla Midland Global Sport

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Successo netto anche per l’Under 21, che supera il Firenze C5 per 9-1. Sconfitte per Under 19 e Under 15.

PISADue vittorie e due sconfitte nel fine settimana del Cus Pisa Futsal, con la prima squadra e l’Under 21 protagoniste di due successi netti.

In Serie C1, dopo due pareggi, i cussini conquistano la prima vittoria in campionato battendo la Midland Global Sport per 13-3, senza mai mettere in discussione il risultato.

Vince anche l’Under 21, che supera il Firenze C5 per 9-1. I padroni di casa passano in vantaggio dopo appena sette secondi e mantengono il controllo della gara, impedendo agli ospiti di rientrare in partita.

Arrivano invece due sconfitte per le altre formazioni giovanili. L’Under 19 perde 6-1 nella trasferta all’Elba, mentre l’Under 15 viene superata in casa dal Boca 9 Livorno per 7-1, mostrando comunque segnali di miglioramento rispetto alla precedente uscita. Cus Pisa Calcio a 5 riassunto p…

Last modified: Ottobre 12, 2026
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