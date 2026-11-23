Written by Redazione• 2:29 pm• Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

Lo spettacolo diretto da Galli Rohl e ispirato al romanzo fantasy di Cornelia Funke debutta venerdì 27 novembre. Seguiranno le tappe a Volterra, Cascine di Buti e Lucca.

CASCINA – Parte venerdì 27 novembre alle 21 da Cascina la tournée di Cuori d’inchiostro, spettacolo liberamente ispirato al romanzo Cuore di inchiostro di Cornelia Funke. La regia è di Galli Rohl e sul palco saliranno le allieve e gli allievi attori under 35 della residenza «Nuovi Mondi per Nuove Generazioni», promossa da 9MUSE e La Città del Teatro – Fondazione Sipario Toscana.

Lo spettacolo conclude il percorso di formazione e sperimentazione teatrale. La storia di Funke, in cui le parole hanno il potere di dare vita ai mondi, è il punto di partenza per avvicinare il pubblico giovane al teatro, spiega Federica Moretti, socia fondatrice e produttrice di 9MUSE. Per Francesco Cortoni, direttore artistico della Fondazione Sipario Toscana, la residenza ha permesso ai partecipanti di misurarsi con tutte le fasi di una produzione, dalle prove all’incontro con il pubblico.

Venerdì 27 novembre, ore 21 – Cascina.

– Cascina. Sabato 28 novembre, ore 17 – Teatro Persio Flacco, via dei Sarti 37, Volterra.

– Teatro Persio Flacco, via dei Sarti 37, Volterra. Domenica 29 novembre, ore 18 – Teatro Vittoria, via Europa 2, Cascine di Buti.

– Teatro Vittoria, via Europa 2, Cascine di Buti. Lunedì 30 novembre, ore 21 – Metropolis Officine Culturali, via Nicola Barbantini 47, Lucca.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito con prenotazione. Prenota su Eventbrite

Last modified: Novembre 23, 2026