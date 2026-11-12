Cuba tra storia, autocrazia e resistenze: due incontri a Pisa

Written by Redazione• 1:31 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Il 16 e 17 novembre al Polo Carmignani e alla Domus Mazziniana studiosi e attivisti a confronto. Gli appuntamenti saranno trasmessi anche in diretta su Facebook e YouTube.

PISA- La storia politica di Cuba, l’evoluzione del regime castrista e le esperienze di opposizione saranno al centro di due incontri pubblici, in programma lunedì 16 e martedì 17 novembre. Gli appuntamenti rientrano nel Laboratorio didattico “Democrazia, giustizia e pace”, promosso dal Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, in collaborazione con la Domus Mazziniana.

Il primo incontro, “Cuba. Storia e interpretazione di un regime”, si terrà lunedì 16 novembre dalle 16 alle 19 nell’Aula Magna del Polo Carmignani, in piazza dei Cavalieri 6. Interverranno Carmine Pinto, storico contemporaneista dell’Università degli Studi di Salerno, e Jacobo Machover, scrittore, giornalista e docente di Avignon Université.

Il seminario proporrà una lettura storica e comparativa delle origini, delle trasformazioni e delle caratteristiche del sistema politico cubano, nel contesto delle vicende del Novecento e delle dinamiche contemporanee dell’America Latina.

Martedì 17 novembre alle 17, alla Domus Mazziniana, in via Massimo d’Azeglio 14, si svolgerà invece “Autocrazia e resistenze a Cuba: testimonianze e interpretazioni”. Accanto a Pinto e Machover interverranno tre attivisti, mettendo in dialogo l’analisi accademica con esperienze personali e politiche.

Sadiel Gonzalez, protagonista del documentario “My Boyfriend El Fascista” di Matthias Lintner, racconterà il proprio percorso di impegno per le libertà civili e i diritti politici. Porteranno inoltre la loro testimonianza Dayairis Valdés Enríquez, della Coalición de Mujeres por Cuba Libre, e Kenia Rodriguez, presidente dell’Associazione 17 Dicembre e del movimento femminile Las Guerreras.

I due appuntamenti intendono offrire strumenti di comprensione storica e critica della realtà cubana, affiancando la ricerca alle voci di chi ha vissuto direttamente le trasformazioni politiche e sociali dell’isola.

Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta sui canali Facebook e YouTube della Domus Mazziniana.

Last modified: Novembre 12, 2026