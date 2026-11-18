Written by Redazione• 11:17 am• Pisa, Attualità

La nuova direttrice dell’Unità operativa complessa di Recupero e Rieducazione Funzionale vanta una lunga esperienza clinica e gestionale tra Pisa e Livorno.

PISA- Cristina Laddaga è la nuova direttrice dell’Unità operativa complessa di Recupero e Rieducazione Funzionale di Pisa dell’Azienda USL Toscana nord ovest. L’incarico, della durata di cinque anni e rinnovabile, è stato formalizzato con l’atto aziendale 1113/2026, al termine della selezione pubblica.

«La riabilitazione è una risorsa preziosa, un settore strategico perché consente di guidare le persone nel recupero delle capacità funzionali e dell’autonomia, con ricadute dirette sulla loro qualità di vita», dichiara Laddaga. Tra gli obiettivi indicati dalla nuova direttrice ci sono il consolidamento dei percorsi assistenziali e il rafforzamento dell’integrazione tra ospedale e territorio, per rispondere ai bisogni dei pazienti.

La direttrice generale dell’Asl Maria Letizia Casani sottolinea l’esperienza della professionista, maturata sia nell’attività clinica sia nell’organizzazione dei servizi: «La riabilitazione rappresenta un elemento fondamentale della continuità assistenziale e del recupero dell’autonomia delle persone».

Nata a Pisa, 62 anni, Laddaga si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa nel 1993, conseguendo nello stesso anno l’abilitazione. Nel 1997 ha ottenuto, sempre nell’Ateneo pisano, la specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa.

Il suo percorso professionale sul territorio è iniziato nel 2000 al Centro di Riabilitazione di Campiglia Marittima. Nel corso della carriera ha diretto strutture di riabilitazione nell’allora USL 5 di Pisa e nell’ex USL 6 di Livorno, assumendo anche la responsabilità della Riabilitazione dell’Area Sud dell’Asl Toscana nord ovest.

Durante la pandemia, sotto la sua direzione, la struttura di Campiglia Marittima è stata riconvertita per accogliere pazienti positivi al Covid-19 che necessitavano di percorsi riabilitativi.

Alla preparazione specialistica ha affiancato la formazione manageriale, conseguendo nell’anno accademico 2010-2011 l’attestato per direttori di struttura complessa della Scuola Superiore Sant’Anna. Dal 1° febbraio 2024 al 1° agosto 2025 ha inoltre diretto la Società della Salute di Pisa, fino allo scioglimento del consorzio.

Last modified: Novembre 18, 2026