Crisi d’impresa: i segnali che pochi sanno leggere (e che le banche notano subito) nel libro di Alessandro Merenda

Il commercialista Alessandro Merenda spiega come evitare il tracollo prima che sia troppo tardi



PISA – Molti imprenditori pensano che un’azienda fallisca per mancanza di clienti o di incassi. In realtà, quando si arriva a quel punto, il disastro è già avvenuto da mesi.

Secondo il commercialista e advisor Alessandro Merenda, specializzato nel recupero di imprese in crisi, uno degli errori più comuni degli imprenditori italiani è quello di ignorare i segnali invisibili che minano la solidità aziendale molto prima che il conto economico precipiti.

“Un’impresa non va in crisi da un giorno all’altro. Ci sono indizi chiari che però l’imprenditore medio non è abituato a riconoscere. Le banche invece li vedono subito, e decidono se continuare a fidarsi o chiudere i rubinetti.”

Proprio su questo tema Merenda ha pubblicato il libro “Rilancia la tua azienda grazie ai numeri”, edito da Autoritas Editore. Il libro è disponibile su Amazon, Mondadori Store e Librerie Feltrinelli. Un manuale pratico e chiaro per chi guida una PMI e vuole davvero tornare a dormire sonni tranquilli, passando dalla sopravvivenza a una gestione consapevole. Senza tecnicismi, ma con esempi pratici, codici bancari da conoscere, segnali nascosti e strumenti che l’imprenditore può applicare subito per tornare a governare l’impresa.

I segnali invisibili che anticipano la crisi

Nel testo, Merenda descrive una serie di campanelli d’allarme nascosti:

● I codici bancari interni che classificano l’affidabilità dell’impresa, e che pochi imprenditori conoscono

● Le frasi tipiche che le banche usano quando stanno per chiudere i rubinetti (ma non lo dicono apertamente)

● I numeri più sottovalutati in assoluto nei bilanci, che rivelano molto più del semplice utile

● L’atteggiamento mentale che porta a prendere decisioni sbagliate (anche con buoni margini)



Una nuova mentalità per l’imprenditore post-pandemia. Il libro affronta anche un tema culturale: la mancanza di educazione finanziaria nelle PMI italiane. Secondo Merenda, il vero salto non è solo nei numeri, ma nel modo in cui l’imprenditore li interpreta e li usa per governare davvero l’azienda, anziché “farsi governare dagli eventi”. “Chi guida un’impresa deve sviluppare la capacità di leggere prima degli altri dove sta andando. E questo oggi si può fare solo attraverso i numeri, se si sanno decifrare.”

Libro disponibile su:

Amazon: https://www.amazon.it/dp/B0FJYDP5M7

Librerie online come Mondadori e Feltrinelli

