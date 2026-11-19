Written by Redazione• 1:57 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Immagini e testimonianze dai servizi educativi comunali raccontano gioco, scoperte e relazioni nella prima infanzia. L’esposizione è visitabile fino a domenica 22 novembre

PISA – La quotidianità dei bambini diventa un racconto per immagini e testimonianze nell’atrio di Palazzo Gambacorti. È stata presentata giovedì 19 novembre la mostra “Crescere insieme: tracce di quotidianità”, promossa dal Comune di Pisa in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si celebra il 20 novembre.

Realizzata con il contributo della rete dei servizi educativi comunali, l’esposizione sarà visitabile fino a domenica 22 novembre. Il percorso documenta le attività della prima infanzia, mostrando come il gioco, l’esplorazione, la sperimentazione e le relazioni aiutino i più piccoli a sviluppare competenze ed esprimere la propria creatività.

«Questa mostra è un’occasione per far conoscere e valorizzare il lavoro che viene svolto ogni giorno nei nostri servizi educativi e, soprattutto, per raccontare il mondo dei bambini attraverso le loro esperienze», dichiara l’assessore ai servizi educativi Riccardo Buscemi.

«La Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ci ricorda quanto sia importante riconoscere i bambini come persone portatrici di diritti, a partire da quello di essere ascoltati, rispettati e accompagnati nella crescita», aggiunge l’assessore, ringraziando educatrici, educatori e personale dei servizi che hanno contribuito all’allestimento.

La mostra richiama anche il ruolo della comunità nella tutela dei diritti dell’infanzia, da tradurre in attenzioni e opportunità concrete nella vita di ogni giorno.

La ricorrenza del 20 novembre ricorda l’approvazione, nel 1989, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata dall’Italia nel 1991. Al centro del documento figurano la non discriminazione, il superiore interesse del minore, il diritto alla vita e allo sviluppo e il diritto all’ascolto.

Last modified: Novembre 19, 2026