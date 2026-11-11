Creactivity, Modartech porta al Museo Piaggio il confronto tra creatività e intelligenza artificiale

Written by Redazione• 2:33 pm• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

Il 12 e 13 novembre a Pontedera incontri, laboratori e progetti degli studenti, dalla collaborazione con Guess alle magliette con stampe interattive

PONTEDERA – Come cambia il lavoro creativo con l’intelligenza artificiale e quali competenze servono per affrontarlo? Sono le domande al centro della partecipazione di Istituto Modartech alla ventunesima edizione di Creactivity, in programma giovedì 12 e venerdì 13 novembre al Museo Piaggio.

La manifestazione, dedicata quest’anno a “Intelligenza Artificiale, Design e Formazione”, riunisce scuole, università, professionisti, ricercatori e imprese. Modartech, tra i promotori dell’evento, contribuirà con interventi, attività di tutoraggio ed esposizioni dei lavori degli studenti.

Nella mattinata di giovedì 12 novembre, durante l’Open Conference, l’istituto proporrà “Human+AI: disegnare il futuro dell’immagine”. Attraverso esempi concreti, l’intervento approfondirà l’impiego delle tecnologie generative nella comunicazione visiva: dalla costruzione di concept e identità di marca alla produzione di contenuti digitali e nuove forme di racconto.

Nel pomeriggio, la tavola rotonda “AI e Formazione” ospiterà un confronto sull’impatto di questi strumenti nella didattica e nelle professioni. Modartech porterà il tema “Creatività vs AI”, mettendo in discussione opportunità, criticità e responsabilità legate al loro utilizzo.

Gli studenti saranno protagonisti anche del WorkOut, laboratorio intensivo di progettazione condivisa nel quale lavoreranno su sfide concrete con il supporto dei tutor, tra cui docenti dell’istituto.

Nell’area espositiva saranno presentati i lavori del corso di Fashion Design realizzati in collaborazione con Guess: reinterpretazioni del denim attraverso nuove forme, dettagli, lavorazioni e lavaggi. Nel percorso l’intelligenza artificiale è stata utilizzata come supporto per sviluppare idee, tavole di ispirazione e narrazioni dei progetti, già esposti in uno store Guess di Firenze.

Venerdì 13 novembre nel pomeriggio sarà inoltre presentato “T-Shirt in Motion”, progetto del corso di Communication Design dedicato allo sviluppo grafico di una capsule collection con stampe interattive.

Last modified: Novembre 11, 2026