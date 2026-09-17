Cosplay, la sesta edizione porta fantasy, cultura pop nel cuore della città

Written by Redazione• 6:12 pm• Pontedera, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo



PONTEDERA – Pontedera si prepara a tornare protagonista del mondo cosplay e della cultura pop con la sesta edizione di Pontedera Cosplay, una manifestazione che anno dopo anno è cresciuta, ampliando il programma, le collaborazioni e il coinvolgimento del centro cittadino e delle attività commerciali.

Per l’edizione 2026 che si terrà venerdì 25 e sabato 26 settembre l’evento si estenderà tra Piazza Martiri della Libertà, Piazza Curtatone, Piazza Cavour, Via Saffi e Via 1° Maggio, quest’ultima dedicata al mercatino fantasy.

L’obiettivo è ancora una volta quello di animare il centro storico e creare un collegamento sempre più diretto tra manifestazione, pubblico e commercio, attraverso un programma ricco di appuntamenti per appassionati, famiglie e visitatori.

Tra le principali novità c’è la “Caccia Magica” tra le Vetrine, un percorso a tappe che coinvolgerà le attività commerciali aderenti. I partecipanti dovranno risolvere indizi e raggiungere i diversi punti del percorso, trasformando la visita ai negozi in una vera caccia al tesoro a tema fantasy. Grande spazio sarà dedicato alle sfilate sul corso cittadino, con figuranti, mascotte e cosplayers ispirati a grandi saghe e personaggi: Il Signore degli Anelli, Harry Potter, Il Trono di Spade, supereroi, pirati, principesse e horror.

Sabato sarà protagonista anche “Vespa & Cosplay”, realizzato in collaborazione con il Vespa Club Pontedera: una speciale sfilata unirà il mondo del cosplay a uno dei simboli della città. Sarà inoltre presente un Punto Foto Vespa e Cosplayer, collegato a un concorso a premi. Il programma proseguirà con numerose attività di intrattenimento e azione, grazie alla presenza di associazioni che animeranno le piazze con dimostrazioni di combattimento a tema ed esposizioni di materiale telefilmico.

Per gli appassionati di giochi e creatività ci sarà l’Area Gaming e Laboratori, con postazioni dedicate ai giochi da tavolo, ai videogames vintage e al retrogaming, oltre a laboratori pratici dedicati al disegno manga. Non mancherà la musica dal vivo: venerdì e sabato alcune band locali proporranno un repertorio dedicato al mondo nerd, alle sigle più amate e ai grandi successi della musica pop degli anni ’90. In Via 1° Maggio spazio al tradizionale Mercatino Fantasy, con stand selezionati dedicati a gadget, fumetti e molto altro.

Sabato mattina torneranno inoltre i photoset a Villa Crastan, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati. La storica villa ospiterà fotografi professionisti e cosplayers per realizzare set fotografici dedicati ai costumi e ai personaggi. A completare l’atmosfera saranno le vetrine a tema comics e fantasy, con il coinvolgimento dei commercianti del centro, chiamati a trasformare le proprie vetrine in parte integrante della scenografia della manifestazione.

Un percorso reso possibile anche grazie al sostegno delle istituzioni. Voglio ringrazianre aggiunge il Responsabile di Confesercenti Provincia di Pisa Claudio Del Sarto oltre a Nerdreams Events per la collaborazione il Comune di Pontedera, e in particolare l’assessore al Commercio Alessandro Puccinelli, e la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, con un ringraziamento particolare al presidente Valter Tamburini, per il sostegno e per aver creduto nella manifestazione fin dalle sue prime edizioni. Infine un importane ringraziamento algli sponsor: Magazzini Mangini, Futurline di Pontedera, Giusti Auto e CRV Volterra, realtà che hanno scelto di accompagnare concretamente la crescita dell’evento.

«Siamo felici di poter portare nuovamente queste iniziative nel centro di Pontedera – spiega la Presidente di Confesercenti Pontedera Valentina Aurilio e soprattutto di aver ampliato le partnership locali e non solo. Il sostegno delle istituzioni, delle associazioni, dei commercianti e degli sponsor dimostra che Pontedera Cosplay è cresciuto e che sempre più realtà credono nelle sue potenzialità. Il nostro obiettivo è continuare a portare persone nel centro, animare le attività commerciali e costruire un evento sempre più importante per Pontedera e per il territorio».

Last modified: Settembre 18, 2026