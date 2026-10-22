Corsi di arabo alla Polizia municipale, la replica a Pasqualino: “A Pisa nessuno li ha proposti”

Written by Redazione• 1:19 pm• Pisa, Politica

Contestata la presa di posizione del capogruppo leghista sul progetto livornese: «Si discutano organici, turni e condizioni di lavoro degli agenti»

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Enrico Bruni, Consigliere comunale di Pisa (PD), in merito alle dichiarazioni del capogruppo della Lega Giovanni Pasqualino sui corsi di lingua araba per la Polizia municipale.

«La Lega fa opposizione preventiva alle ipotetiche decisioni di una Giunta della quale è parte della maggioranza». È la critica contenuta in una nota di replica all’intervento di Giovanni Pasqualino, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, contrario al finanziamento di corsi di lingua e cultura araba per la Polizia municipale.

Al centro della contestazione c’è il fatto che l’iniziativa riguarda Livorno e che, secondo la nota, nessun progetto analogo è stato annunciato dall’amministrazione pisana.

«Una scelta che si può condividere o meno, della quale possiamo discutere l’utilità e le priorità, ma che riguarda appunto Livorno. Non Pisa», si legge nel documento. La presa di posizione di Pasqualino viene quindi descritta come una polemica su un’ipotesi che non risulta essere sul tavolo del Comune.

La replica invita invece la maggioranza a concentrarsi sulle necessità organizzative della Polizia municipale: carenze di organico, carichi di lavoro, turnazione, condizioni degli spazi e difficoltà segnalate dal personale e dalle organizzazioni sindacali.

La nota richiama inoltre la relazione di fine incarico dell’ex comandante Cappellini, nella quale, secondo quanto riportato pubblicamente e ricordato nel documento, sarebbero emerse criticità relative all’organizzazione del Corpo, alla disponibilità di personale e alla sostenibilità dei turni.

«A Pisa servirebbe una discussione seria su come mettere la Polizia municipale nelle condizioni di lavorare meglio, non una polemica su quello che succede a Livorno», conclude la replica.

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Last modified: Ottobre 22, 2026