Corsi di arabo alla Polizia Locale, Pasqualino: «A Pisa le priorità sono altre»

Written by Redazione• 10:12 am• Pisa, Politica

Il capogruppo della Lega interviene sul progetto presentato a Livorno: «Risorse per agenti sul territorio, mezzi e formazione operativa».

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Giovanni Pasqualino, Consigliere comunale di Pisa (LEGA).

La Lega si oppone all’impiego di fondi comunali per corsi di lingua e cultura araba destinati alla Polizia Locale. A esprimere la posizione del partito è Giovanni Pasqualino, capogruppo in Consiglio comunale, intervenendo sul progetto presentato a Livorno e riportato dalla stampa.

«A Pisa non ci saranno finanziamenti comunali per progetti finalizzati all’insegnamento della lingua e della cultura araba agli agenti come strumento ordinario di integrazione», dichiara Pasqualino.

Il consigliere distingue tra le esigenze di comunicazione nelle emergenze e l’organizzazione di percorsi formativi continuativi. «Quando serve, esistono strumenti adeguati, come l’interpretariato e la mediazione qualificata. Ma una cosa è gestire una necessità concreta, un’altra è trasformare questa esigenza in un progetto formativo ordinario finanziato con risorse pubbliche».

Secondo il capogruppo leghista, gli investimenti dell’amministrazione devono concentrarsi su presidio del territorio, contrasto agli illeciti e al degrado, mezzi e formazione operativa per gli agenti.

Sul fronte dell’integrazione, Pasqualino indica nell’apprendimento dell’italiano il primo obiettivo da perseguire. «Chi sceglie di vivere in Italia deve essere messo nelle condizioni di imparare la lingua italiana», afferma, richiamando anche il rispetto dei principi costituzionali e delle regole della comunità.

«Le risorse pubbliche devono servire a migliorare i servizi, rafforzare la sicurezza e promuovere un’integrazione fondata anzitutto sulla conoscenza della lingua italiana», conclude.

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Last modified: Ottobre 22, 2026