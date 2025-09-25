Coppa Italia. I convocati di Alberto Gilardino

Il Pisa Sporting Club si è imbarcato nella mattinata di giovedì 25 settembre all’Aeroporto “Galilei” sul volo diretto a Torino, teatro (ore 21, diretta Italia 1) della sfida Torino-Pisa, valida per i Sedicesimi di Finale della Coppa Italia FrecciaRossa.
Rimangono a casa il portiere Semper, in difesa capitan Caracciolo e a centrocampo vengono fatti rifiatare Marin, Akinsanmiro e Aebischer, mentre in attacco vengono risparmiati Nzola e Moreo oltre che Leris. Assenti per infortunio Stengs, Esteves e Denoon. Nei convocati figurano cinque ragazzi della Primavera: Vukovic, Battistella, Bettazzi, Casarosa e Tosi.
Questo l’elenco dei calciatori a disposizione dello Staff Tecnico guidato da Alberto Gilardino:
# 3 – Samuele ANGORI
# 5 – Simone CANESTRELLI
# 8 – Malthe HOJHOLT
# 9 – Henrik MEISTER
# 10 – Matteo TRAMONI
# 11 – Juan CUADRADO
# 12 – Nicolas ANDRADE
# 15 – Idrissa TOURE’
# 16 – Louis Thomas BUFFON
# 21 – Isak VURAL
# 22 – Simone SCUFFET
# 34 – Ante VUKOVIC
# 36 – Gabriele PICCININI
# 39 – Raul ALBIOL
# 41 – Daniel BATTISTELLA
# 42 – Brando BETTAZZI
# 43 – Matias Emilio CASAROSA
# 46 – Lorenzo TOSI
# 47 – Mateus LUSUARDI
# 76 – Jeremy MBAMBI
# 94 – Giovanni BONFANTI
# 99 – Lucas LORRAN