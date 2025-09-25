Coppa Italia. I convocati di Alberto Gilardino

Written by admin• 2:17 pm• Pisa SC

Il Pisa Sporting Club si è imbarcato nella mattinata di giovedì 25 settembre all’Aeroporto “Galilei” sul volo diretto a Torino, teatro (ore 21, diretta Italia 1) della sfida Torino-Pisa, valida per i Sedicesimi di Finale della Coppa Italia FrecciaRossa.

Rimangono a casa il portiere Semper, in difesa capitan Caracciolo e a centrocampo vengono fatti rifiatare Marin, Akinsanmiro e Aebischer, mentre in attacco vengono risparmiati Nzola e Moreo oltre che Leris. Assenti per infortunio Stengs, Esteves e Denoon. Nei convocati figurano cinque ragazzi della Primavera: Vukovic, Battistella, Bettazzi, Casarosa e Tosi.

Questo l’elenco dei calciatori a disposizione dello Staff Tecnico guidato da Alberto Gilardino:

# 3 – Samuele ANGORI

# 5 – Simone CANESTRELLI

# 8 – Malthe HOJHOLT

# 9 – Henrik MEISTER

# 10 – Matteo TRAMONI

# 11 – Juan CUADRADO

# 12 – Nicolas ANDRADE

# 15 – Idrissa TOURE’

# 16 – Louis Thomas BUFFON

# 21 – Isak VURAL

# 22 – Simone SCUFFET

# 34 – Ante VUKOVIC

# 36 – Gabriele PICCININI

# 39 – Raul ALBIOL

# 41 – Daniel BATTISTELLA

# 42 – Brando BETTAZZI

# 43 – Matias Emilio CASAROSA

# 46 – Lorenzo TOSI

# 47 – Mateus LUSUARDI

# 76 – Jeremy MBAMBI

# 94 – Giovanni BONFANTI

# 99 – Lucas LORRAN

Last modified: Settembre 25, 2025