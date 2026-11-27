Written by Redazione• 1:54 pm• Calcinaia, Eventi/Spettacolo, Politica

San Miniato, Calcinaia e Montelupo Fiorentino chiedono alla Regione di aprire un confronto con il Ministero delle Imprese. La cooperativa edilizia è in liquidazione dal 2010

SAN MINIATO – I sindaci di San Miniato, Calcinaia e Montelupo Fiorentino hanno chiesto un incontro al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sul caso della cooperativa edilizia Primavera ’90. Nella lettera, inviata il 24 novembre, i tre Comuni chiedono alla Regione di facilitare il confronto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, coinvolgendo anche i rappresentanti delle famiglie.

La vicenda riguarda decine di nuclei familiari a Ponte a Egola, Fornacette e Montelupo Fiorentino. Secondo i Comuni, molti hanno versato alla cooperativa somme pari all’intero valore degli immobili e, pur vivendo negli alloggi da anni, rischiano che le abitazioni siano vendute all’asta.

«Non è accettabile che famiglie che hanno investito i risparmi di una vita per acquistare una casa e che in molti casi vi abitano da anni continuino a vivere in una condizione di così profonda incertezza», dichiarano i tre sindaci. La cooperativa è in liquidazione coatta amministrativa dal marzo 2010 e nel dicembre dello stesso anno il Tribunale di Firenze ne ha dichiarato l’insolvenza. Negli anni sono state ottenute sospensioni delle aste e, secondo le amministrazioni, le interrogazioni parlamentari rivolte al Ministero attendono ancora risposta.

La richiesta a Giani è di riunire i soggetti coinvolti per «superare l’attuale situazione di stallo e individuare un percorso condiviso che salvaguardi il diritto all’abitazione delle famiglie».

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Last modified: Novembre 27, 2026