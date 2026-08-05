Written by Agosto 5, 2026 4:49 pm Pisa SC

Continua la preparazione della squadra Primavera di mister Veloso in vista dell’inizio del campionato

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PISA – Si avvia alla conclusione la fase di preparazione precampionato della squadra Primavera. I giovani nerazzurri sono scesi in campo ieri in casa del Follonica Gavorrano per un test di livello contro una squadra di Serie D, peraltro già avanti nella preparazione.

Si è trattato di un test sicuramente probante (4-0 il risultato finale in favore dei maremmani) ma sicuramente utile per il tecnico nerazzurro Miguel Veloso che sabato 8 chiuderà il ritiro di Casciana Terme affrontando in amichevole allo Stadio “Picchi” (ore 17.00) i Mobilieri Ponsacco.

Prima dell’inizio del campionato, previsto per il 5 settembre, la Primavera del Pisa Sporting Club affronterà altri due importanti Test Match: venerdì 14 agosto (ore 17.00) in casa del Ghiviborgo e sabato 22 agosto (ore 17.00) contro i pari età della Virtus Entella.

Questo il tabellino del Test Match di Gavorrano:

FOLLONICA GAVORRANO: Coco (46′ Lastoria), Guerrini (46′ Arrighi), Ferretti (46′ Masoni), Proietti, Croce (80′ Ontani), Biagioni (46′ Lorenzi), Pellegrini (65′ Yzeirllari), Ceccuzzi (84′ Marino), Mutton (73′ Berardone), Vari (57′ Lega), Pino (57′ Calvi). A disposizione. Cacciaguerra, Ricci. Allenatore Manni.

PISA (PRIMAVERA). Sebastiano (46′ Paolini), Lenzoni (46′ Bendinelli), Bartoletti (46′ Bertacca), Neri (46′ Bernardini), Minisini (60′ Landucci), Menicucci (46′ Rocca), Ietro (46′ Ribechini), Saviozzi (60′ Ghizzani), Paoletti (46′ Mocanu), Masini (46′ Lucarelli), Mainardi (46′ Ferrari). A disposizione. Carbonella, Miglianti. Allenatore Veloso.

Arbitro. Gregorio Maria Manduzio di Livorno.

Reti. 3′ Pino, 38′ Pino, 44′ Vari, 74′ Yzeirllari

Foto Ufficio Stampa Pisa Sporting Club

Last modified: Agosto 5, 2026
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