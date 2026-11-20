Written by Redazione• 3:59 pm• Pisa, Attualità

PISA – Un passo avanti concreto per la mobilità urbana e l’accoglienza di Pisa. Presso Confcommercio Pisa (via Chiassatello 67) è stato costituito il Consorzio IT TAXI PISA, una nuova realtà dedicata alla categoria dei tassisti che nasce con l’obiettivo di rendere il servizio più efficiente, accessibile e coordinato per chi vive e visita la città potendo contare fin da subito sul supporto di un’associazione di categoria forte, radicata e strutturata come ConfCom Pisa.

Contestualmente alla nascita del consorzio, è stato rinnovato il direttivo di ConfTaxi ConfCom Pisa: eletto presidente Liviano Rigo, supportato da un consiglio direttivo composto da sette membri: Andrea Pistoresi, Alfredo Gatto, Federico Morale, Eurger Tafani, Nazmi Cane e Fabio Bonanni.

A ricoprire la carica di presidente del Consorzio IT TAXI PISA è Andrea Pistoresi, affiancato dal vicepresidente Nazmi Cane e dal segretario Liviano Rigo.

L’arrivo del Consorzio risponde all’esigenza di migliorare l’incontro tra domanda e offerta di mobilità, offrendo a residenti, pendolari e visitatori uno strumento più rapido e organizzato per spostarsi in città. Attraverso la programmazione e la gestione digitale di flussi di domanda tramite l’applicazione IT TAXI, il servizio punta a garantire maggiore disponibilità, tempi più ottimizzati e una risposta più puntuale alle esigenze quotidiane della cittadinanza.

In una città d’arte e di passaggio come Pisa, il taxi rappresenta una componente essenziale della mobilità integrata e una leva strategica per l’accoglienza turistica. Una gestione più moderna e coordinata del servizio contribuisce a qualificare l’offerta complessiva, facilitando gli spostamenti tra stazioni, aree urbane, poli di interesse e strutture ricettive, a beneficio tanto dei pisani quanto dei viaggiatori.

“Il trasporto è un settore fondamentale dell’economia, perché è trasversale a tutti i comparti: dal trasporto pubblico a quello privato, da quello merci a quello turistico, su gomma, su rotaia e per via aerea” – dichiara il direttore generale di ConfCom Pisa, Federico Pieragnoli – “Proprio per questo ruolo strategico, come associazione non possiamo non occuparcene in modo importante e significativo, lavorando insieme e mettendoci a disposizione del Consorzio”.

“Con la nascita del Consorzio facciamo un passo decisivo per offrire a pisani e turisti un servizio ancora più efficiente, rapido e disponibile, valorizzando al tempo stesso il lavoro dei tassisti con strumenti digitali moderni e una rappresentanza compatta” – afferma il presidente del Consorzio IT TAXI PISA, Andrea Pistoresi – “Potere contare sull’affiancamento di una realtà solida e organizzata come Confcommercio Pisa ci dà forza, metodo e prospettiva per crescere e rispondere meglio alle esigenze di mobilità della città”.

“Sono grato e orgoglioso per la fiducia riposta nei miei confronti” – le parole del neoletto presidente del direttivo di ConfTaxi Confcommercio Pisa, Liviano Rigo – “Porteremo avanti un’azione decisa ma sempre aperta al dialogo e al confronto, con particolare attenzione alle richieste, alle esigenze e alle problematiche quotidiane dei colleghi tassisti. Tra le priorità ci saranno le criticità legate alla viabilità cittadina, la necessità di garantire interventi costanti di manutenzione del manto stradale per salvaguardare i nostri mezzi e la richiesta di una gestione più flessibile degli orari e dei turni dei tassisti. Vogliamo essere un punto di riferimento per tutta la categoria, dando voce alle istanze dei colleghi e lavorando in sinergia con le istituzioni per individuare soluzioni concrete, nell’interesse dei tassisti e della qualità del servizio offerto alla città”.

Innovazione, rete nazionale e la forza della rappresentanza Confcommercio. Accanto ai benefici per l’utenza, il Consorzio offre agli operatori aderenti strumenti concreti per innovare il lavoro quotidiano e rafforzare la propria presenza sul mercato, potendo fare affidamento sulla solidità organizzativa, sui servizi e sul peso istituzionale di Confcommercio Pisa.

L’app IT TAXI è la piattaforma tecnologica con cui numerose realtà radiotaxi delle principali città italiane hanno integrato i propri servizi, dando vita al più grande progetto nazionale del comparto, confluito nell’omonimo Consorzio nazionale. Tutti i tassisti iscritti al Consorzio pisano potranno gestire il software e la piattaforma dedicata per veicolare in modo diretto ed efficace la propria offerta verso gli utenti.

Last modified: Novembre 20, 2026