ConfCommercio dopo i furti: “Sicurezza prioritaria, replichiamo l’operazione Alto Impatto anche nel centro di Pisa”

PISA – “La sicurezza é prioritaria per la tenuta del sistema imprenditoriale e commerciale della città, apprezziamo l’impegno delle forze dell’ordine ma è necessario dare un segnale forte che qualcosa sta davvero cambiando”. Non ha dubbi il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.



“Siamo preoccupati dagli episodi di furti e danneggiamenti che ci segnalano gli imprenditori in diverse aree del centro storico, da Corso Italia alla zona del Duomo fino a via San Francesco, ma anche in zone più periferiche come Sant’Ermete, per non parlare della Stazione, dove abbiamo sicuramente apprezzato l’operazioneAlto Impatto, una prima e importante risposta alle richieste che abbiamo portato al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.”

“Questo modello – prosegue Pieragnoli .- ha portato risultati concreti con la chiusura di alcune attività irregolari e auspichiamo che possa essere replicato anche per il monitoraggio del centro. Con il prefetto abbiamo un dialogo costante e siamo convinti che questa sia la strada da perseguire. Da parte nostra continueremo a garantire la massima collaborazione, in piena sinergia con le forze dell’ordine”.

“C’è sicuramente bisogno di intervenire per aumentare presenze di forze dell’ordine e controlli sul territorio, così da mandare un messaggio più rassicurante a imprenditori, turisti e residenti. Ci vengono segnalati frequenti fenomeni di spaccio, abusivismo, ma anche risse, violenze ed episodi che contrastano con il libero diritto di fare impresa nel rispetto delle regole e non è un caso se due imprenditori pisani su tre ritengono molto gravi i fenomeni di microcriminalità e considerano inadeguata la presenza di forze dell’ordine sul territorio, Non c’è più tempo da perdere!”.

“Telecamere e dispositivi di sorveglianza sono sicuramente strumenti importanti, specialmente in un’ottica di prevenzione, ma non possono essere sufficienti a garantire la sicurezza senza un efficace presidio di uomini sul territorio” conclude il direttore generale di Confcommercio Pisa.

