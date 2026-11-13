Conducente lascia il lavoro dopo gli insulti razzisti, Modica chiede una commissione sulla sicurezza

Written by Redazione• 1:53 pm• Pisa, Attualità, Politica

La città delle Persone annuncia la richiesta di un’audizione di Autolinee Toscane. Il consigliere sostiene anche la proposta di invitare la lavoratrice in Consiglio comunale.

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Carlo Modica, La Città delle Persone.

Una commissione consiliare dedicata alla sicurezza del personale del trasporto pubblico, con l’audizione di Autolinee Toscane. È quanto chiederà La città delle Persone, dopo l’intervento in Consiglio comunale di Carlo Modica sulla vicenda della conducente che ha lasciato il lavoro dopo aver subito insulti e aggressioni verbali a sfondo razzista durante il servizio.

«È un fatto gravissimo: nessuna persona dovrebbe essere costretta a scegliere tra il proprio lavoro e la propria dignità. Il razzismo è violenza e non può essere derubricato a semplice maleducazione», dichiara Modica. Per il consigliere, quanto accaduto rappresenta «una ferita per una città come Pisa, che si riconosce nei valori dell’uguaglianza e della difesa della dignità di ogni persona».

Modica inserisce l’episodio in un quadro più ampio di aggressioni, minacce e insulti ai danni del personale del trasporto pubblico, sottolineando come la componente razzista aggravi ulteriormente la situazione.

«Chi guida ogni giorno autobus e mezzi pubblici garantisce un servizio essenziale e non può lavorare sentendosi esposto e indifeso», afferma il consigliere, richiamando anche le difficoltà aggiuntive che possono incontrare le lavoratrici e le persone prese di mira per la propria origine.

La commissione richiesta dal gruppo servirà a conoscere quali misure di prevenzione e sicurezza siano già attive e quali ulteriori interventi Autolinee Toscane intenda adottare per tutelare conducenti e personale viaggiante.

Modica ha inoltre sostenuto la proposta del consigliere Biondi di invitare la lavoratrice in Consiglio comunale: «Sarebbe un gesto istituzionale importante per dirle che non è sola e per ribadire che Pisa ripudia il razzismo, a partire dalla sua istituzione più rappresentativa». Un’iniziativa che, aggiunge, darebbe seguito anche alle parole pronunciate dal vicesindaco Bedini nel commentare la vicenda.

«La solidarietà, da sola, però non basta. Servono anche strumenti concreti perché chi lavora sui mezzi pubblici possa farlo in condizioni di sicurezza e tutela», conclude Modica.

Last modified: Novembre 13, 2026