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Il programma nazionale mette a disposizione 7,5 milioni di euro per consulenza e certificazione. Domande online fino alle 16 del 31 marzo 2027, salvo esaurimento delle risorse.

PISA– Contributi fino a 14.459,01 euro per impresa per adottare e certificare misure che aiutino i dipendenti a conciliare lavoro e vita familiare. Le opportunità sono state presentate il 24 novembre all’Auditorium Antonio Pacinotti della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, durante un incontro con istituzioni, sistema camerale e imprese. Il programma nazionale punta a coinvolgere mille aziende.

La certificazione UNI/PdR 192:2026 riguarda le modalità con cui le imprese organizzano orari e flessibilità, gestiscono maternità e paternità e sostengono chi ha responsabilità di cura. Per ottenerla, le aziende devono adottare procedure verificabili, anche per garantire la continuità dei percorsi professionali dopo i congedi.

La misura prevede un voucher fino a 2.459,01 euro per un massimo di sei giornate di consulenza online e un contributo fino a 12mila euro per le spese ammissibili di certificazione. L’avviso prevede anche una premialità di 450 euro per le imprese già in possesso dei riconoscimenti indicati. Secondo Cristina Martelli, segretaria generale della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, tenere conto dei tempi di cura nell’organizzazione del lavoro aiuta le aziende ad attrarre e trattenere il personale.

Per candidarsi occorre compilare il test preliminare online, chiedere un preventivo a un organismo di certificazione presente nell’elenco Unioncamere e inoltrare la domanda tramite Restart, la piattaforma di InfoCamere. Il percorso deve concludersi entro il 30 giugno 2027. Requisiti e istruzioni sono disponibili sul portale Unioncamere dedicato alla conciliazione vita-lavoro.

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Last modified: Novembre 24, 2026