PISA – La So.Crem., Società Pisana per la Cremazione, ha organizzato un concerto in memoria della compianta ex presidente Daniela Pioli, recentemente scomparsa.

L’evento si terrà giovedì 20 giugno alle ore 17:30 presso la Gipsoteca di Arte Antica dell’Università di Pisa, situata in Piazza San Paolo all’Orto.

Tutti sono invitati a partecipare.

Last modified: Giugno 14, 2024