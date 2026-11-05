Concerto all’ospedale domenica 8 novembre per sensibilizzare sulla donazione di sangue

Written by Redazione• 4:19 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Domenica 8 novembre all’Edificio 30 B dello stabilimento ospedaliero di Cisanello, dalle 16 alle 18, ci sarà un concerto per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione di sangue ed emocomponenti.

Si esibiranno il Coro Malinòbo e la Corale Parrocchia San Giuseppe di Torre del Lago, uniti in questa campagna dal titolo: “Il bel canto crea armonia”.

L’Aoup con il Centro trasfusionale e le associazioni promotrici ringraziano sin da ora i testimonial e chi vorrà partecipare e prenotare la donazione, un gesto fondamentale di solidarietà per gli ospedali. Un dono essenziale che vale più di mille altri regali, specie in prossimità delle vacanze natalizie, quando le donazioni scarseggiano a causa del periodo di festività.

Last modified: Novembre 5, 2026