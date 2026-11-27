Written by Redazione• 1:57 pm• Pisa, Attualità, Cultura

Lo spin-off dell’Università di Pisa e della Scuola Normale Superiore è tra le 35 imprese selezionate su 453 candidature. Il programma biennale punta a portare sul mercato una tecnologia che semplifica il controllo dei processori quantistici

PISA – Planckian, società nata nel 2023 come spin-off dell’Università di Pisa e della Scuola Normale Superiore, è stata selezionata dal Consiglio europeo per l’innovazione nell’ambito del programma EIC Accelerator. Il sostegno previsto ammonta a 10 milioni di euro: 2,5 milioni a fondo perduto e 7,5 milioni di investimento nel capitale da parte dell’EIC Fund, subordinati alle verifiche previste.

La società, con sedi a Pisa e Milano, sviluppa processori quantistici superconduttivi. La sua tecnologia permette a più qubit, le unità di base dell’informazione quantistica, di condividere le stesse linee di controllo. L’obiettivo è ridurre il numero di collegamenti e componenti necessari man mano che aumentano i qubit, così da rendere più semplice la costruzione di processori più grandi.

Il sostegno europeo finanzierà GLOBAL-Q, un programma di ricerca e sviluppo di 24 mesi con cui l’azienda punta a trasformare la tecnologia in un sistema di calcolo utilizzabile anche da utenti esterni. Planckian è stata fondata da Michele Dallari, amministratore delegato, e dai fisici Marco Polini e Vittorio Giovannetti.

A settembre la società era già stata selezionata, unica impresa italiana tra le 13 ammesse, per la prima fase della EuroHPC Quantum Grand Challenge. Nell’ambito di quel programma riceverà 300mila euro per definire un piano di sviluppo di sistemi quantistici capaci di correggere gli errori durante il calcolo.

Last modified: Novembre 27, 2026