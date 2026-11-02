“Compagna di vita”, all’Arsenale venti fotografie raccontano la quotidianità con la malattia

Written by Redazione• 2:54 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Giovedì 5 novembre l’inaugurazione della mostra di Alessio Brondi, dedicata alle storie di Elisabetta Lilli e Alessia Azzarello, tra neuromielite ottica e sclerosi multipla

PISA- Preparare un caffè, scendere dall’auto, fare ginnastica, somministrarsi una terapia. Gesti quotidiani che diventano il punto di partenza per raccontare la convivenza con una malattia neurologica. Sono le immagini di “Compagna di vita – Immagini dalla quotidianità”, la mostra fotografica che sarà inaugurata giovedì 5 novembre alle 17.30 nella Sala Sammartino dell’Arsenale, in via San Martino a Pisa.

L’esposizione, organizzata dalla Sezione provinciale AISM di Pisa insieme all’Associazione Italiana Neuromielite Ottica, con il supporto della FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, raccoglie venti scatti di Alessio Brondi.

Il fotografo ha seguito con discrezione Elisabetta Lilli e Alessia Azzarello, restituendo attraverso le loro giornate difficoltà, cambiamenti e conquiste. L’obiettivo è avvicinare il pubblico alle esperienze delle persone ritratte, superando stereotipi e pregiudizi.

«Ho cercato di contribuire, attraverso la fotografia, a raccontare storie di persone che hanno dovuto reinventare la propria vita per molteplici cause, trovando una forza interiore non comune a tutti», spiega Brondi, che negli ultimi anni si è dedicato in particolare al reportage sociale.

Elisabetta convive con la neuromielite ottica, riconosciuta nel 2014 dopo una diagnosi di sclerosi multipla ricevuta dieci anni prima. «Ero smarrita, ma finalmente si poteva iniziare a curare davvero ciò che avevo», racconta. Al percorso di riabilitazione ha affiancato il lavoro all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e, dal 2023, l’impegno come presidente di AINMO, per dare voce e rappresentanza alle persone con questa malattia rara.

Alessia ha ricevuto la diagnosi di sclerosi multipla a 33 anni, alcuni mesi dopo la comparsa di un acufene. Oggi lavora in una cooperativa sociale, continua a fare la pendolare e segue una terapia mensile che si auto-somministra. «Cerco di viverla nel miglior modo possibile», afferma, richiamando anche l’importanza della salute mentale.

Due percorsi differenti, accomunati dalla volontà di non lasciare che la malattia definisca interamente la propria esistenza.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni fino a martedì 10 novembre, dalle 18 alle 21, nella Sala Sammartino dell’Arsenale.

Last modified: Novembre 2, 2026