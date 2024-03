Serie BKT. Como – Pisa 2-0 2’ Gabrielloni, 10’ Bellemo

Scritto da admin• 1:18 pm• Pisa, Pisa SC

PISA – Alle ore 14 il Pisa scende in campo al “Senigallia” di Como per la trentesima giornata del campionato di serie BKT contro i lariani.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Mister Aquilani all’ultimo momento deve rinunciare a Mattia Valoti per un attacco influenzale e conferma il 4-2-3-1 con Loria tra i pali. Canestrelli e Caracciolo a guidare la difesa con Barbieri e Beruatto esterni di fascia. Marin e Tourè schierati davanti alla difesa con Arena, Veloso e Mlakar a supporto di Stefano Moreo unica punta. Il Como deve rinunciare agli squalificati Strefezza, Nielsen e Vigorito. Osian manda in campo la squadra lariana con un 4-2-3-1. Davanti a Semper ci sono Odenthal e l’ex nerazzurro Edoardo Goldaniga con Iovine e Ioannou sulle corsie esterne. Davanti l’unica punta è Gabrielloni con Da Cunha e Verdi a sostegno. Arbitra l’incontro Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno primo arbitro donna già priomossa in serie A. Poco meno di un centinaio i tifosi presenti nel settore ospiti del Sinigaglia.



IL PRIMO TEMPO. Pisa in giallo, Como in azzurro. Avvio choc per il Pisa. Braunoder ci prova subito con Loria che devia in angolo. Dalla bandierina il cross per la testa di Gabrielloni che anticipa tutti e batte Loria: 1-0 dopo nemmeno due minuti di gara. Poco dopo su un lancio dalle retrovie Gioacchini va giù in area con Loria in uscita. L’arbitro donna livornese concede il rigore poi viene richiamata al Var torna sui suoi passi e inverte l’iniziale decisione. Niente rigore e si rimane sullo 0-0. Poco dopo però pasticcio clamoroso Marin-Loria, palla sul palo la respinta sui piedi di Bellemo che appoggia comodamente in porta: 2-0 dopo dieci minuti. Gara in salita, Pisa inguardabile, il Como cerca il tris negato a Gioacchini dalla respinga di Loria. La prima conclusione verso la porta del Como arriva al minuto 23 con Beruatto che con il sinistro impegna Semper servito da una bella apertura di Arena. Poco dopo Barbieri si conquista una bella punizione. Veloso si incarica della battuta per la testa di Tourè che però mette alto. Buon momento per il Pisa che ci prova con Barbieri, diagonale che termina a fil di palo. Veloso è il primo ammonito del match al minuto 32. Molti gli errori a centrocampo da parte del Pisa. Poche occasioni in avanti da parte dei nerazzurri. Ci prova anche Moreo dal limite palla alta sopra la traversa. Niente di fatto. Dopo due minuti di recupero si va al riposo sul 2-0.

COMO – PISA 2-0

COMO (4-2-3-1): Semper; Iovine, Odenthal, Goldaniga, Ioannou; Gioacchini, Bellemo; Braunoder, Verdi, Da Cunha; Gabrielloni. A disp. Piombino, Sala, Solini, Curto, Chajia, Cutrone, Rispoli, Ballet, Nsame, Cassandro, Barba, Fumagalli. All. Roberts Osian Wyn.

PISA (4-2-3-1): Loria; Barbieri, Caracciolo, Canestrelli, Beruatto; Marin, Tourè; Arena, Veloso, Mlakar; Moreo. A disp. Nicolas, Leverbe, Hermannsson, Tramoni L., Bonfanti, Sala, Esteves, Masucci, De Vitis, Calabresi, Piccinini, D’Alessandro. All. Alberto Aquilani.

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno (Ass. Lo Cicero-Vigile). Quarto ufficiale: Baratta. VAR: Serra. AVAR: Pagnotta.

RETI: 2’ Gabrielloni (C), 10’ Bellemo (C)

NOTE: Ammoniti Veloso. Angoli 2-0. Rec pt 2’.

Last modified: Marzo 16, 2024