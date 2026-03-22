Como – Pisa 2-0 7′ Diao, 29′ Douvikas

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PISA – Al “Sinigaglia” sono in campo Como e Pisa nell’anticipo della trentesima giornata del campionato di serie A EniLive.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Mister Hiljemark alla fine sceglie Albiol al posto di Calabresi in un pacchetto arretrato davanti a Nicolas composto da capitan Caracciolo e Canestrelli. Leris e Angori sono ancora gli esterni di fascia con Hojholt schierato al fianco di Loyola e Akinsanmiro che torna titolare dal primo minuto. In attacco spazio a Moreo e Tramoni dal primo minuto. Qualche variazione anche nel Como rispetto alla vigilia con Kempf e Van der Brempt in campo dal primo minuto. Rodriguez invece la spunta nel ballottaggio a sinistra con Baturina. Douvikas alla fine è l’unica punta in attacco per la squadra di Fabregas. Sono quasi duecento i supporters nerazzurri che hanno deciso di seguire da vicino la squadra di Hiljemark.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia e pantaloncini gialli, Como in azzurro con pantaloncini bianchi. Prima del fischio d’inizio un minuto di raccoglimento in ricordo di Michael Hartono, uno dei proprietari del Como scomparso mei giorni scorsi all’età di 86 anni. Pronti via ed è subito un Pisa aggressivo con Loyola (1′) che ruba palla a Moreno a destra poi però il tiro con il destro è fuori misura. Palla a lato. Poco dopo ancora a destra questa volta è Leris a rubare palla, ma il suo cross è teso ma impreciso ed il Como può liberare. Buona partenza del Pisa che però viene punito da un’errore in disimpegno di Moreo che dopo una rimessa di Canestrelli appoggia male servendo all’indietro Diao che si impossessa della sfera entra in area e di sinistro supera Nicolas: 1-0. Pisa sotto dopo appena sette minuti di gara. La squadra nerazzurra cerca di reagire. Albiol cerca la sortita in avanti, apre a sinistra per Angori che cerca il cross rasoterra, respinta dalla difesa lariana. Il Como prende in mano il gioco, conquista due corner senza esito, Pisa guardingo. Da Cunha tenta il sinistro dal limite, respinto dalla difesa nerazzurra. In tribuna al “Sinigaglia”, c’è anche Knaster insieme al Ds Vaira e al presidente Giuseppe Corrado.

COMO – PISA 2-0

COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 77 Van der Brempt, 2 Kempf, 34 Carlos, 18 Moreno; 23 Perrone, 33 Da Cunha; 34 Diao, 10 Paz, 17 Rodriguez; 11 Douvikas. A disp. 21 Tornqvist; 22 Vigorito, 3 Valle, 5 Goldaniga, 6 Caqueret, 7 Morata, 8 Roberto, 15 Lahdo, 19 Kuhn, 20 Baturina, 28 Smolcic, 31 Vojvoda, 56 De Paoli. All. Cesc Fabregas.

PISA (3-5-2): 12 Nicolas; 39 Albiol, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 7 Leris, 14 Akinsanmiro, 8 Hojholt, 35 Loyola, 3 Angori; 32 Moreo, 10 Tramoni. A disp. 1 Semper, 31 Luppichini, 2 Bozhinov, 9 Meister, 15 Tourè, 19 Illing-junior, 23 Stengs, 26 Coppola, 33 Calabresi, 36 Piccinini, 42 Bettazzi, 81 Stojlkovic, 99 Lorran. All. Oscar Hiljemark.

RETI: 7′ Diao (C), 29′ Douvikas (C)

ARBITRO: Pairetto della sezione di Nichelino. Assistenti: Mastrodonato-Fontemurato. 4 uomo: Mucera. VAR Meraviglia. AVAR Di Bello.

NOTE: giornata di sole, terreno in buone condizioni. Angoli 2-0

Last modified: Marzo 22, 2026