Come rappresentare il made in Italy nel mondo, la Convention di Italia Impresa Network

Written by admin• 8:15 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Pisa — Sabato 15 novembre, presso l’Hotel Corallo di Montecatini Terme, si è tenuta la Convention 2025 di Italia Impresa Network che ha avuto come fil rouge vari modi di rappresentare il made in Italy nel mondo.

Dopo l’introduzione dell’Ing. Gianluca Zoppi, la relazione introduttiva del Presidente di Italia Impresa Network Franco Trinchitella ed i saluti delle autorità e delle delegazioni estere sono iniziati i lavori del convegno.

I vari interventi sono stati suddivisi in due settori:

INTERVENTI PROGETTO ASSOCIATIVO:

IL NUOVO SITO INTERNAZIONALE – Sig. Umberto Macchi – Responsabile Internazionale Marketing

ITALIA IMPRESA NETWORK 2.0 – presentazione del progetto Internazionale – Rappresentare il made in Italy nel mondo – Sig. Franco Trinchitella – Presidente Nazionale



INTERVENTI TEMATICI:

INVOICE TRADING – liberare risorse per realizzare investimenti strategici – Sig.ra Caterina Rocco – Sales Department Italia Brand Up Consulting

COSTRUIRE IN BIOEDILIZIA OGGI – Marino Callegaro – Titolare della C.Mc. Costruzioni -Presidente imprese edili del Nord

QUALI RELAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE OGGI CON ROMANIA, RUSSIA, AFRICA? Dott. Angelo Fregapane presidente regione Sicilia

APERTURA NUOVI MERCATI ECONOMICI ITALIANI ED ESTERI TRAMITE FINANZIAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA – Avv. Antonio Malerba

LA CONSULENZA STRATEGICA INTERNAZIONALE – I FINANZIAMENTI INTERNAZIONALI PER CRESCITA E SVILUPPO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE QUALE STRUMENTO STRATEGICO – Prof. Dott. Giuseppe Antonio Nicotra

FONDAZIONE GIACOMO ONLUS – Sig. Marino Callegaro, fondatore

IL CONSULENTE AZIENDALE E FINANZIARIO NELL’EPOCA DELL’IA: QUALI PROSPETTIVE? – Dott. Guido Garbi, membro della direzione nazionale

IL RUOLO DEL LEGALE NELLA LOGISTICA INTERNAZIONALE E NELL’ IMPORT-EXPORT – Avv. Enrico Tenerani, presidente degli avvocati internazionalisti

ELEARNING FORMAZIONE: QUANDO IL GRUPPO FA LA FORZA – Dott. Francesco De Noia, Direttore Generale learningformazione

QUANDO LA SICUREZZA SI RIPAGA DA SOLA – Ing. Gianluca Zoppi – Responsabile Nazionale Formazione

Last modified: Novembre 19, 2025