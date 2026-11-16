Colture resistenti al clima e meno sprechi d’acqua: il Sant’Anna firma l’alleanza con il mondo agricolo

Written by Redazione• 1:03 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Accordo triennale con CIA Etruria, Cooperativa Agricoltura 2000 e Agricoltura è Vita. Le prime sperimentazioni interesseranno le produzioni ortive della Val di Cornia, con l’obiettivo di estenderle alle province di Pisa e Livorno.

PISA- Dalla ricerca al campo per aiutare le colture ad affrontare siccità, alte temperature e salinità dei terreni. È l’obiettivo dell’accordo triennale firmato lunedì 16 novembre tra l’Istituto di Produzioni Vegetali della Scuola Superiore Sant’Anna, CIA Etruria, Cooperativa Agricoltura 2000 e Associazione Agricoltura è Vita.

La collaborazione partirà dalla Val di Cornia, concentrandosi sulla gestione dell’acqua, sull’adattamento ai cambiamenti climatici e sull’innovazione delle pratiche agronomiche. Le attività coinvolgeranno direttamente le aziende agricole locali, affiancando alla sperimentazione incontri tecnici e iniziative di formazione.

Tra gli ambiti di ricerca figura lo studio dei biostimolanti, sostanze e prodotti utilizzati per migliorare la risposta fisiologica delle colture agli stress ambientali. Saranno inoltre sperimentati sistemi di monitoraggio e nuove modalità di programmazione dell’irrigazione, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi e tutelare le risorse idriche.

I risultati saranno condivisi con gli agricoltori attraverso visite in campo, seminari, report e incontri divulgativi, per favorire l’applicazione delle conoscenze alla gestione delle imprese.

«Questo accordo rappresenta un passo concreto per accelerare il trasferimento dell’innovazione dal laboratorio al campo», dichiara Antonio Ferrante, professore ordinario della Scuola Sant’Anna. La collaborazione, aggiunge, punta a trasformare i risultati scientifici in soluzioni applicabili, rafforzando il rapporto tra ricerca e territorio.

«In un momento di grossa difficoltà per la nostra agricoltura, sia sul piano economico sia per l’impatto del cambiamento climatico, abbiamo deciso di puntare sulla ricerca», afferma Cinzia Pagni, presidente di CIA Etruria. «In questa prima fase la collaborazione si concentrerà sulla Val di Cornia e, in particolare, sulle produzioni ortive, ma l’obiettivo è estenderla anche in altri comparti produttivi delle nostre due province di Pisa e Livorno».

Alla firma, nella sede centrale della Scuola Sant’Anna, erano presenti anche Pietro Tonutti, direttore dell’Istituto di Produzioni Vegetali, Marino Geri, responsabile CIA Etruria Val di Cornia, Matteo Ansanelli, direttore di Agricoltura è Vita, e Valentino Berni, presidente di CIA Toscana.

Last modified: Novembre 16, 2026