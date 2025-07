Colpa Grave, copertura gratuita per i farmacisti: l’accordo Fisascat Cisl – Unipol rafforza le tutele

Written by Antonio Tognoli• 2:41 pm• Pisa, Attualità, Politica, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Una nuova conquista sindacale arriva per i farmacisti toscani iscritti alla Fisascat Cisl. La Federazione ha annunciato l’estensione della copertura assicurativa per “Colpa Grave” ai dipendenti di farmacie private e pubbliche, cooperative, società e associazioni. L’intesa è stata raggiunta a livello nazionale tra FISASCAT CISL e Unipol, e riguarda tutti i farmacisti iscritti al sindacato Fisascat Cisl, presenti e futuri.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto – ha detto Giorgia Bumma segretaria generale della Cisl di Pisa, il tutto è un ulteriore conferma di come lavora il nostro sindacato a supporto di tutti i lavoratori e le lavoratrici. Questo è un grande passo in avanti nella tutela dei diritti“, conclude Bumma.

Di quella che si può definire una vera conquista sindacale abbiamo parlato con Gianni Elmi Andretti Segretario Generale aggiunto della Fisascat Toscana: “L’iniziativa rappresenta un’importante misura di tutela per la categoria, spesso esposta a rischi legali nell’esercizio della professione. La copertura sarà completamente gratuita per tutti gli iscritti, senza oneri aggiuntivi e si inserisce nel quadro di un progressivo rafforzamento dei diritti professionali nel settore sanitario. Siamo molto soddisfatti di questa conquista che dà serenità a questo settore molto spesso tirato per la giacchetta dai vari sistemi sanitari regionali con la protezione economica in primis a tutti i farmacisti pubblici e privati e nei fatti diventa una dinamica di serenità. Quello che sta cercando di far capire la Fiscascat – continua Gianni Elmi Andretti – è che noi siamo dalla parte dei farmacisti e questa cosa lo dimostra con una risposta concreta ad un problema concreto. Noi siamo però già al prossimo passo che sarà il ritocco del contratto collettivo nazionale dei farmacisti. Siamo in fase di rinnovo sia sulle farmacie pubbliche, che su quelle private. Stiamo cercando di migliorare oltre al salario anche le condizioni di lavoro dei farmacisti. Questo è il nostro obiettivo”, continua Gianni Elmi Andretti. “Oltre al vantaggio economico, l’estensione risponde pienamente alle normative vigenti: dalla Legge Gelli-Bianco del 2017 (n. 24) che impone ai professionisti sanitari l’obbligo di dotarsi di una polizza per colpa grave, al più recente Decreto ministeriale n. 232 del 15 dicembre 2023, emanato dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), che ne disciplina le caratteristiche” continua Elmi Andretti. Per poter beneficiare appieno delle coperture dal gennaio 2026 sarà obbligatorio essere in regola con l’aggiornamento professionale ECM (Educazione Continua in Medicina). Nello specifico, si dovrà aver completato almeno il 70% del fabbisogno formativo previsto nell’ultimo triennio. Questa condizione è dettata dall’articolo 38-bis del Decreto-legge 152/2021. “Una garanzia in più, senza costi, ma con responsabilità formativa – afferma Elmi Andretti – così la Fisascat Cisl Toscana ribadisce il proprio impegno a tutela dei lavoratori del settore farmaceutico, in un momento in cui la sicurezza professionale è centrale per chi opera nella sanità”, conclude Elmi Andretti.

Last modified: Luglio 30, 2025