Written by Redazione• 11:07 am• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

Giovedì 19 novembre alle 18.30 l’incontro con lo studioso, in dialogo con l’assessore Francesco Mori. Ingresso libero e firmacopie finale.

PONTEDERA- Un’autobiografia immaginaria per ripercorrere la vita di Carlo Collodi e approfondire la storia dell’autore di Pinocchio. Giovedì 19 novembre alle 18.30, l’auditorium della Biblioteca comunale Giovanni Gronchi ospiterà Giovanni Capecchi, docente universitario di letteratura e studioso dell’opera collodiana.

Capecchi presenterà il suo ultimo libro, “Le avventure di Collodi, autobiografia immaginaria”, dialogando con Francesco Mori, assessore alla Cultura del Comune di Pontedera. L’appuntamento è a ingresso libero e si concluderà con un firmacopie curato dalla libreria Roma Ubik.

L’incontro fa parte del programma con cui il Comune accompagna il bicentenario della nascita di Carlo Collodi, aderendo al Comitato nazionale per le celebrazioni. Un calendario che, per tutto novembre, coinvolge la Biblioteca Gronchi e gli spazi dedicati ai più piccoli, con presentazioni, letture e attività per bambini e famiglie.

Il percorso proseguirà sabato 21 novembre dalle 16.30 in piazza Cavour: in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sarà proposto un pomeriggio di giochi e attività ispirati alle avventure di Pinocchio.

Sabato 28 novembre sarà invece la volta di un nuovo Bibliosabato della Biblioragazzi, nell’ambito del ciclo di letture “Alla scoperta di Pinocchio”.

Per tutto il mese, negli spazi della Biblioteca e del Comune, saranno inoltre disponibili copie gratuite de “Le avventure di Pinocchio”, per consentire a cittadini e famiglie di riscoprire il classico.

Una rappresentanza istituzionale del Comune di Pontedera parteciperà infine alle celebrazioni ufficiali di martedì 24 novembre al Parco di Pinocchio a Collodi.

Last modified: Novembre 18, 2026