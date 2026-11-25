Written by Redazione• 1:44 pm• Pisa, Attualità, Cultura

Il sindacato critica la bozza approvata dal Consiglio dei ministri il 18 novembre. A Pisa contesta l’utilizzo del foyer del teatro per l’iniziativa «Toscana nel Mediterraneo».

PISA– La CUB Cultura esprime preoccupazione per la bozza del Codice dello spettacolo, che a giudizio del sindacato restringerebbe il diritto di sciopero e ridurrebbe lo spazio della contrattazione nel settore. La CUB contesta in particolare l’articolo 85, che, secondo la sua lettura, includerebbe tra i servizi pubblici essenziali le prime dei grandi teatri d’opera e le dirette televisive, limitando la possibilità di scioperare in quelle occasioni.

Il sindacato critica anche le disposizioni che, a suo giudizio, escluderebbero le organizzazioni di base dalla contrattazione nazionale e introdurrebbero chiusure stagionali e part-time per i teatri che non raggiungono il pareggio di bilancio. Francesca Doveri, della CUB, richiama inoltre le condizioni di precari e stagionali e contesta i criteri previsti per i finanziamenti a live club e rievocazioni storiche.

Sul piano locale, Federico Giusti critica l’utilizzo del foyer del Teatro Verdi per «Toscana nel Mediterraneo», iniziativa che, secondo la nota sindacale, si è svolta il 18 novembre ed è stata promossa da un consigliere regionale di Fratelli d’Italia. Per Giusti, l’episodio pone una questione sull’uso politico di spazi culturali sostenuti con risorse pubbliche.

Last modified: Novembre 25, 2026