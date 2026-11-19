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Il confronto tra stalagmiti di India e Cina e ghiacci polari indica che, durante l’ultima era glaciale, la circolazione oceanica si riprese in circa 180 anni, anziché in pochi decenni

PISA – Per ricostruire i cambiamenti del clima nell’Atlantico, i ricercatori hanno cercato indizi nelle grotte dell’Asia. Il confronto tra stalagmiti di India e Cina e ghiacci polari ha mostrato che, durante l’ultima era glaciale, la ripresa della circolazione atlantica richiese in media circa 180 anni, molto più dei pochi decenni precedentemente ipotizzati.

Il risultato emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Science, al quale ha partecipato Andrea Columbu, professore del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa.

Al centro della ricerca c’è l’AMOC, il sistema di circolazione oceanica che trasporta acqua calda verso l’Atlantico settentrionale in superficie e acqua fredda verso sud in profondità. Le sue variazioni influenzano la distribuzione del calore tra i due emisferi, le piogge tropicali e i monsoni asiatici. Questo collegamento ha consentito di individuare nelle stalagmiti tracce delle trasformazioni avvenute nell’oceano.

Il lavoro ha richiesto circa 2.000 misurazioni della composizione isotopica dell’ossigeno, 91 datazioni e il conteggio di circa 5.630 strati annuali di crescita delle stalagmiti provenienti dall’India nordorientale e dalla Cina sudoccidentale.

Dal confronto è emersa una distinzione: i bruschi segnali conservati nei ghiacci della Groenlandia settentrionale riflettono soprattutto cambiamenti rapidi dell’atmosfera, mentre le stalagmiti asiatiche documentano una ripresa più lenta della circolazione oceanica. Una lenta riorganizzazione delle correnti, però, non implica che anche gli effetti su temperature e precipitazioni si manifestino lentamente.

«Le dinamiche del passato ci offrono indicazioni utili per migliorare i modelli climatici, pur tenendo conto delle differenze fra le condizioni glaciali e quelle attuali», spiega Columbu. «Di certo non tutti gli ingranaggi del clima cambiano alla stessa velocità».

Per comprenderne cause e tempi, sottolinea il docente, è quindi necessario confrontare archivi naturali diversi, ciascuno capace di conservare informazioni su aspetti specifici del sistema climatico.

Lo studio nasce da una collaborazione internazionale che coinvolge, oltre all’Università di Pisa, istituzioni cinesi, europee e statunitensi, tra cui il British Antarctic Survey, l’Alfred Wegener Institute e l’Università di Copenaghen.

La ricerca è consultabile su Science.

Last modified: Novembre 19, 2026