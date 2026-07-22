CISL Scuola Pisa: al via le consulenze per la scelta delle 150 scuole Graduatorie Provinciali per le Supplenze

Written by Redazione• 6:38 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo



PISA – Sono iniziate lunedì 20 luglio presso l’Istituto Matteotti di Pisa, le consulenze organizzate dalla CISL Scuola Pisa per supportare i docenti nella compilazione della domanda relativa alla scelta delle 150 sedi delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).

La prima giornata è stata dedicata ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Si tratta di un passaggio particolarmente importante per il futuro lavorativo di migliaia di docenti precari. La corretta compilazione dell’istanza richiede infatti grande attenzione, anche alla luce delle novità introdotte dalla normativa, che prevede nuove sanzioni in caso di rinuncia alla nomina o di abbandono del servizio. Tra gli aspetti illustrati durante gli incontri, anche la possibilità di inserire il posto orario, opzione che può ampliare le opportunità di nomina.

La segretaria territoriale della CISL Scuola Pisa, Giulia Bocchieri, insieme al membro della segreteria Giuseppe Carollo, ha illustrato nel dettaglio la procedura di compilazione della domanda, spiegando le principali novità e rispondendo ai quesiti dei partecipanti. Al termine della presentazione, i docenti hanno potuto usufruire di un supporto personalizzato grazie alla collaborazione di un gruppo di qualificati collaboratori della sede sindacale.

Le consulenze proseguiranno fino al 28 luglio con un calendario di incontri organizzati sia in alcune scuole del territorio sia presso le sedi della CISL di Pisa, per offrire assistenza a tutti i docenti di ogni ordine e grado nella compilazione dell’istanza e nella scelta delle sedi.

Parallelamente, la CISL Scuola Pisa continua a garantire un ulteriore servizio di assistenza dedicato alle GPS, offrendo supporto ai docenti anche per il controllo del punteggio attribuito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze valide per il biennio 2026/2028, affinché ogni aspirante possa verificare la correttezza della propria posizione e, se necessario, attivarsi tempestivamente per la tutela dei propri diritti.

“Il mondo della scuola è in continua evoluzione – afferma Giulia Bocchieri – e ogni aggiornamento normativo richiede competenze sempre più specifiche e un notevole investimento di tempo per la corretta compilazione delle istanze. Per questo la CISL Scuola Pisa continua a mettere a disposizione dei propri iscritti e di tutti i docenti un servizio di consulenza qualificato, affinché ciascuno possa affrontare con consapevolezza una scelta così importante per il proprio futuro professionale. A questo si aggiunge il supporto per la verifica del punteggio delle GPS 2026/2028, un’attività fondamentale per garantire trasparenza e correttezza nelle graduatorie“.

Last modified: Luglio 22, 2026