Cisl Scuola. All’IPSAR “G. Matteotti” di Pisa, una giornata di formazione e confronto dedicata a chi rappresenta e tutela ogni giorno il personale della scuola

Written by Redazione• 11:35 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Rappresentare, contrattare, costruire. Sono queste le tre parole chiave dell’11ª Giornata Nazionale RSU e Delegati, promossa dalla CISL Scuola, che si svolgerà mercoledì 14 ottobre 2026, a partire dalle ore 9.00, presso l’IPSAR “G. Matteotti”, in via Garibaldi 194 a Pisa.

Un appuntamento importante, organizzato dalla CISL Scuola Pisa, che mette al centro il valore della rappresentanza sindacale, della partecipazione democratica e della contrattazione come strumenti fondamentali per tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola e contribuire al miglioramento della comunità scolastica.

“Rappresentare, contrattare, costruire: la RSU dà voce alla scuola” è il messaggio che accompagna questa iniziativa, sottolineando il ruolo strategico delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Terminali Associativi nel garantire ascolto, confronto e partecipazione all’interno delle istituzioni scolastiche.

In una fase caratterizzata da trasformazioni e nuove sfide per il sistema dell’istruzione, la presenza di rappresentanti sindacali preparati, consapevoli e capaci di dialogare assume un’importanza sempre maggiore.

La giornata sarà quindi un’occasione preziosa per approfondire il quadro normativo, rafforzare le competenze sindacali, condividere esperienze e valorizzare il ruolo di chi, quotidianamente, si impegna nella difesa dei diritti e nella costruzione di relazioni sindacali fondate sul dialogo e sulla responsabilità.

Il programma della giornata

Ad aprire i lavori sarà Giulia Bocchieri, Segretaria Generale CISL Scuola Pisa, con un intervento dedicato al ruolo della CISL Scuola e al valore della rappresentanza all’interno delle istituzioni scolastiche.

Seguirà il contributo di Roberto Malzone, Segretario Generale CISL Scuola Toscana, che approfondirà il rapporto tra RSU, partecipazione e contrattazione, evidenziando l’importanza della rappresentanza sindacale nel contesto attuale.

Particolare attenzione sarà riservata agli aspetti giuridici e normativi grazie all’intervento dell’avvocato Diego Vaccaro, esperto di legislazione scolastica, che affronterà il quadro delle relazioni sindacali e della contrattazione d’istituto, con un approfondimento sulla tutela legale del personale docente e ATA.

La parte formativa proseguirà con Rita Daniela Scarlata, referente regionale RSU e TAS, che offrirà strumenti operativi, competenze e buone pratiche utili per svolgere con efficacia il ruolo di rappresentanza sindacale.

Ampio spazio sarà inoltre dedicato al dibattito e agli interventi dei partecipanti, per favorire lo scambio di esperienze, il confronto sulle problematiche quotidiane e la condivisione di proposte.

La giornata si concluderà alle ore 13.00 con un light lunch, ulteriore occasione di incontro e dialogo tra i presenti.

L’iniziativa vuole ribadire un principio fondamentale: la contrattazione non è soltanto uno strumento di tutela dei diritti, ma anche un’opportunità concreta per costruire una scuola più equa, inclusiva e partecipata.

Last modified: Ottobre 13, 2026