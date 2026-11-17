Written by Redazione• 3:11 pm• Pisa, Politica

Mercoledì 18 novembre dalle 19 l’appuntamento con il viceministro degli Esteri, dopo l’inaugurazione di Tuscany Mediterranean Bridge agli Ex Macelli

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere regionale Diego Petrucci (FdI).

Il viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli incontrerà mercoledì 18 novembre dalle 19 gli iscritti e i simpatizzanti di Fratelli d’Italia al Caffè del Foyer del Teatro Verdi.

L’appuntamento seguirà la cerimonia di inaugurazione della seconda edizione di Tuscany Mediterranean Bridge, in programma agli Ex Macelli.

Tra i partecipanti annunciati figurano il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Diego Petrucci, il sindaco di Pisa Michele Conti, il presidente e il vicepresidente della Fondazione Teatro di Pisa Diego Fiorini e Dino Dringoli e Patrizia Paoletti Tangheroni.

Al centro del confronto ci saranno la cooperazione internazionale, lo sviluppo economico del territorio e il ruolo di Pisa e della Toscana nell’area mediterranea.

«La presenza a Pisa del viceministro Edmondo Cirielli è un segnale concreto di grande attenzione da parte del Governo verso la nostra città e l’intera Toscana», dichiara Petrucci.

«Dopo l’apertura istituzionale di Tuscany Mediterranean Bridge, un progetto che proietta Pisa al centro delle rotte dell’innovazione e della cooperazione mediterranea, sarà un piacere ritrovarci per incontrare la nostra comunità politica, i militanti e i simpatizzanti», aggiunge. L’incontro, conclude Petrucci, sarà un’occasione per condividere «le sfide internazionali che ci attendono e il lavoro che stiamo portando avanti a tutti i livelli istituzionali».

Last modified: Novembre 17, 2026