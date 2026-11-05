Circle U., una squadra di sei Ambassadors per l’Università di Pisa

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Dalla promozione delle opportunità internazionali agli eventi di Ateneo, il team sarà un punto di riferimento per la comunità studentesca

PISA – Sono sei i Circle U. Ambassadors dell’Università di Pisa per l’anno accademico 2026/2027: Agata Merian Bernacca, Mattia Pietro Canale, Matilde Ferrari, Giulia Sodi, Anna Terroni e Nicole Xia. Un team di studentesse e studenti che avrà il compito di far conoscere le opportunità offerte dall’Alleanza universitaria europea Circle U., promuovere le sue iniziative e incoraggiare una partecipazione sempre più attiva della comunità studentesca pisana.

Il gruppo riunisce tre Ambassadors già impegnati lo scorso anno, Anna, Agata e Mattia, e tre nuove studentesse, Giulia, Matilde e Nicole, che porteranno il proprio entusiasmo e le proprie idee in un’esperienza di collaborazione internazionale che coinvolge le nove università partner di Circle U.

Il loro primo impegno è arrivato a pochi giorni dalla nomina, in occasione di UnipiOrienta 2026, la manifestazione dedicata all’orientamento universitario che si è svolta dal 15 al 17 ottobre. Durante le tre giornate, gli Ambassadors hanno incontrato le studentesse e gli studenti delle scuole superiori, presentando Circle U. e le opportunità che l’Alleanza offre a chi sceglie di studiare all’Università di Pisa. Lo hanno fatto sia presso lo stand dell’Ufficio Relazioni Internazionali, sia attraverso incontri specifici con i partecipanti, contribuendo a far conoscere la dimensione europea dell’esperienza universitaria già prima dell’immatricolazione.

Nel corso dell’anno, con il supporto degli uffici dell’Ateneo, i sei Ambassadors saranno impegnati nell’organizzazione di eventi, nella promozione delle opportunità di formazione e mobilità internazionale offerte da Circle U. attraverso l’Open Campus, nella realizzazione di iniziative di comunicazione e nella creazione di contenuti in collaborazione con i colleghi delle altre università europee.

Il loro impegno si inserisce in una fase importante per il futuro delle Alleanze universitarie europee. Nel suo discorso sullo Stato dell’Unione dello scorso 16 settembre, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato l’iniziativa European University Alliances 2.0, con l’obiettivo di rafforzare queste reti e promuovere una cooperazione sempre più stabile e strutturata nella didattica, nella ricerca e nell’innovazione, anche in vista della nuova programmazione europea 2028–2034. Circle U., di cui l’Università di Pisa è partner insieme ad altri otto atenei europei, è già impegnata in questa direzione, attraverso lo sviluppo di percorsi formativi internazionali, progetti interdisciplinari e occasioni di incontro e collaborazione tra le comunità accademiche. Un percorso nel quale gli Ambassadors svolgono un ruolo prezioso, contribuendo a rendere l’Alleanza una realtà sempre più vicina e accessibile agli studenti e alle studentesse.

Nella foto sopra da sinistra: Nicole, Giulia, Matilde, Agata, Mattia e Anna.

Last modified: Novembre 5, 2026