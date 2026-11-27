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Nel 2026 il Comune ha appaltato interventi per circa 690mila euro. Il sindaco Michele Conti annuncia un confronto con il Ministero della Cultura per finanziare il recupero della parte monumentale.

PISA- Dal 2018 il Comune di Pisa ha destinato quasi 4,5 milioni di euro alla manutenzione e al restauro del cimitero Suburbano di via Pietrasantina. Nel 2026 sono stati appaltati lavori per 689.446 euro, mentre per il 2027 è previsto il proseguimento del recupero delle coperture dei porticati storici, con interventi nella sezione G.

Il programma 2026 comprende il restauro delle coperture delle sezioni C e F, per circa 170mila euro ciascuna, il risanamento conservativo di edifici e padiglioni, per oltre 167mila euro, e la manutenzione straordinaria degli spazi e delle strutture del crematorio. Tra gli interventi degli anni precedenti figurano il restauro della Sala del Commiato, la realizzazione del Giardino della Rimembranza e il recupero di diversi padiglioni monumentali.

Il sindaco Michele Conti ha spiegato che il recupero della parte monumentale richiede risorse ulteriori rispetto a quelle comunali. Secondo il sindaco, la richiesta di finanziamenti alla Regione Toscana ha avuto esito negativo. Il Comune ha quindi avviato interlocuzioni con il Ministero della Cultura per reperire fondi. L’assessora ai lavori pubblici Virginia Mancini ha indicato tra le priorità il consolidamento e il restauro conservativo degli edifici e dei porticati storici.

Last modified: Novembre 27, 2026