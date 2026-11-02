Cimitero Suburbano, Biondi e Pagnin: «La parte antica è nel degrado, servono interventi urgenti»

Written by Redazione• 2:52 pm• Pisa, Politica

I due firmatari chiedono una schedatura dei monumenti e soluzioni per recuperare le cappelle senza eredi. Il tema al centro di una commissione consiliare richiesta dai proponenti

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Marco Biondi e Silvia Pagnin.

Transenne, aree interdette, cappelle deteriorate e lapidi danneggiate. È la situazione denunciata da Marco Biondi e Silvia Pagnin nella parte antica del Cimitero Suburbano di Pisa, al centro di un intervento che sollecita misure di tutela e recupero.

Nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti, i due firmatari richiamano l’attenzione sul valore storico e artistico del complesso e sulle condizioni in cui, secondo quanto segnalano, versano alcuni suoi spazi: cartelli di divieto d’accesso per pericolo di crolli, macerie e calcinacci a terra, lapidi spezzate o cadute nei corridoi.

«Non si tratta soltanto di un’evidente questione di decoro o igiene urbana, ma di una ferita profonda all’identità stessa della cittadinanza», sostengono Biondi e Pagnin.

La parte antica del cimitero viene descritta come un registro della memoria cittadina, che custodisce le storie di chi ha contribuito alla vita di Pisa dalla metà dell’Ottocento, insieme a opere d’arte sepolcrale, sculture e incisioni.

La prima richiesta è avviare una schedatura sistematica dei monumenti e delle tombe storiche, per conoscerne le caratteristiche e pianificarne la conservazione. Biondi e Pagnin chiedono inoltre al Comune di individuare soluzioni amministrative, bandi pubblici e nuove concessioni per il recupero delle cappelle gentilizie nei casi in cui le famiglie originarie siano estinte o non vi siano eredi in grado di provvedere alla manutenzione.

La questione sarà affrontata in una commissione consiliare dedicata, annunciata dai firmatari per la giornata successiva alla loro presa di posizione e convocata su loro esplicita richiesta.

«Prendersi cura dei luoghi del ricordo significa onorare con rispetto chi ci ha preceduto», concludono Biondi e Pagnin, chiedendo di intervenire prima che il deterioramento comprometta ulteriormente questo patrimonio.

Last modified: Novembre 2, 2026