Cimiteri, proseguono i lavori di manutenzione e riqualificazione: il punto sugli interventi effettuati e quelli in corso

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Assessore Mancini: “Continueremo a lavorare per garantire la cura e il rispetto che questi luoghi meritano”

PISA – Proseguono i lavori di manutenzione e riqualificazione nei cimiteri cittadini, un impegno che dal 2020 ad oggi ha visto il Comune di Pisa investire complessivamente circa 3,8 milioni di euro.

“Desidero innanzi tutto rivolgere un pensiero di sincera vicinanza a tutti coloro che in occasione della Giornata dei defunti si recano nei nostri cimiteri per ricordare e rendere omaggio ai propri cari – dichiara l’assessore ai lavori pubblici, Virginia Mancini. Questa ricorrenza rappresenta anche un momento per ribadire l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel proseguire il percorso di riqualificazione e manutenzione dei cimiteri cittadini. Anche quest’anno abbiamo realizzato diversi interventi che hanno interessato sia il cimitero suburbano di via Pietrasantina sia i cimiteri periferici, per renderli sempre più decorosi, accoglienti ed accessibili a tutti. Continueremo a lavorare con attenzione e senso di responsabilità per garantire la cura e il rispetto che questi luoghi meritano, consapevoli del loro profondo valore umano e collettivo“.

Interventi in corso. Al cimitero suburbano di via Pietrasantina sono in corso i lavori di rifacimento degli impianti elettrici e delle linee di alimentazione e distribuzione delle luci votive, oltre agli interventi di manutenzione straordinaria del forno crematorio, per un investimento complessivo di circa 140mila euro.

Interventi realizzati. Nel corso del 2026 sono stati completati interventi per un totale di circa 617mila euro. A questi lavori si aggiunge l’acquisto di nuove scale per tutti i cimiteri cittadini, per un importo totale di circa 140mila euro.

Nel dettaglio, tra le opere concluse figurano il completamento del campo murato del cimitero di San Piero a Grado, per un importo di 65.828,89 euro, e il risanamento conservativo dei campi murati del cimitero di Putignano, per 69.987,21 euro. Sono stati inoltre completati gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, tecnologici e delle luci votive nei cimiteri comunali, per 39.967,94 euro, insieme alle opere di risanamento edilizio e conservativo di edifici e padiglioni cimiteriali, per 103.842,02 euro. Una parte significativa degli investimenti ha riguardato il cimitero suburbano e l’area del tempio crematorio. In particolare, è stato realizzato il rifacimento completo della camera di cremazione primaria, con opere edili, impiantistiche e tecnologiche, per un importo di 123.972,58 euro. È stato inoltre portato a termine il recupero della copertura del padiglione d’ingresso dell’area crematorio, nell’ambito di un intervento di restauro conservativo e ristrutturazione edilizia del valore di 213.877,64 euro.

Nuovi interventi già appaltati. Accanto alle opere concluse, nel 2026 il Comune ha appaltato ulteriori cinque interventi, per un valore complessivo di 544.816,62 euro, che si aggiungono al programma di manutenzione e riqualificazione dei cimiteri comunali.

In particolare, sono previsti due interventi di recupero e restauro conservativo delle coperture di alcuni padiglioni storici del cimitero suburbano di via Pietrasantina, nelle sezioni F e C, per importi rispettivamente pari a 149.858,33 euro e 149.841,92 euro. A questi si aggiungono i lavori di risanamento edilizio e conservativo di edifici e padiglioni dei cimiteri suburbano e periferici, per un importo complessivo di 149.872,14 euro. Ulteriori interventi riguardano l’area del forno crematorio del cimitero suburbano. È stato infatti appaltato un intervento di manutenzione straordinaria, comprensivo di nuove opere edili, impiantistiche e tecnologiche al tempio crematorio, per 40.293 euro. È inoltre previsto un intervento di manutenzione straordinaria delle opere edili del forno crematorio e dei locali attigui, per un importo di 55.151,23 euro.

Altri interventi realizzati

San Piero a Grado: realizzazione del nuovo campo murato con tombe rialzate: demolizione dell’attuale piano pavimentato e dei loculi, realizzazione di nuova regimazione delle acque, rifacimento dei nuovi loculi con rivestimenti in marmo, nuova pavimentazione, nuova impermeabilizzazione delle murature di cappelle e ossari, realizzazione di 64 nuove tombe a terra rialzate. Importo complessivo del I e II lotto di 328 mila euro. Terminati i lavori in corso per entrambi i lotti.

Cimitero Suburbano, ampliamento del forno crematorio: l’edificio realizzato in ampliamento all’attuale, con le stesse caratteristiche architettoniche, costituito da due ambienti separati. All’interno, sono state spostate tutte le attrezzature per le operazioni di post cremazione, al fine di eliminare le problematiche dovute a elevate temperature e polveri in sospensione. Importo complessivo di 190 mila euro. Lavori terminati

Cimitero Suburbano, opere di restauro dei locali interni al Tempio Crematorio da destinare a Sala del Commiato: restauro conservativo degli ambienti interni, realizzazione di un cono di luce dalla copertura oltre ad un ampio portale centrale per l’accesso delle salme; riorganizzazione degli impianti, tinteggiature a calce, nuovi infissi; messa in opera di arredi e attrezzature da parte della Società Pisana per la Cremazione SOCREM. Importo 96 mila euro. Lavoro terminato

Cimitero Suburbano, nuovo giardino della Rimembranza: realizzazione di un portico per gli ossari cinerari a parete, pavimentazione, copertura del nuovo portico. Realizzazione di zona verde, gradinata rivestita con lastre in pietra, scalinata per accesso diretto al Tempio Crematorio, impianto di illuminazione e impianto idrico per la dispersione delle ceneri. Abbattimento barriere architettoniche con realizzazione di impianto elevatore per il sollevamento delle persone disabili, nuova gradinata di accesso, nuovi piani viabili. Realizzazione di fontana marmorea per la dispersione delle ceneri, realizzazione di cancello carrabile e di cancellino ingresso rampa per la chiusura degli accessi al giardino per la valorizzazione della privacy durante le cerimonie di commiato, sistemazione degli intonaci e cornici di sommità volume locale montaferetri e muratura di confine. Importo circa 430 mila euro. Lavori in fase di ultimazione.

Cimitero Suburbano, ristrutturazione edilizia e risanamento dei servizi spogliatoi e magazzino: intervento di ristrutturazione edilizia e di risanamento di edificio destinato a servizi igienici per il pubblico e spogliatoi per il personale. Importo di 180 mila euro Lavoro terminato.

Cimitero Suburbano, ampliamento padiglione per urne cinerarie all’ingresso crematorio e ristrutturazione ingresso: realizzazione di nuovo edificio cimiteriale da destinare a deposito di urne cinerarie con le stesse caratteristiche architettoniche dell’edificio adiacente. Importo 160 mila euro, lavori terminati.

Manutenzione straordinaria e restauro conservativo di edifici e padiglioni cimiteriali nei sette cimiteri comunali: interventi di manutenzione straordinaria sulle coperture di edifici e padiglioni cimiteriali per eliminazione delle infiltrazioni, sistemazione degli intonaci ammalorati, rifacimento intonaci e nuove tinteggiature, manutenzione delle opere edili, manutenzione straordinaria su edifici e campi murati con opere edili. Importo progetto esecutivo di 205 mila euro. Lavori terminati.

Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo di edifici e padiglioni nei cimiteri di San Michele e San Piero: interventi di manutenzione straordinaria sulle coperture per eliminazione delle infiltrazioni, sistemazione degli intonaci ammalorati, rifacimento intonaci e nuove tinteggiature, manutenzione delle opere edili, manutenzione straordinaria. Importo 190 mila euro, lavori terminati

Lavori di restauro conservativo e di ristrutturazione di edifici e padiglioni al cimitero monumentale di Pisa e Suburbano sezione A e sezione B: interventi straordinari sulle coperture di edifici e padiglioni per eliminazione infiltrazioni, sistemazione degli intonaci ammalorati, nuove tinteggiature, manutenzione delle opere edili. Rinforzi strutturali sulla copertura, messa in opera di impermeabilizzazioni e rifacimenti dei sotto-tetto e delle volte a crociera ed a botte. Importo 175 mila euro. Lavori terminati

Cimitero Suburbano: Ampliamento padiglioni cimiteriali sez. U nuovi loculi ed ossari. Realizzazione di nuova struttura in cemento armato per la realizzazione di nuovi 100 loculi e nuovi 50 ossari rivestita in marmo in Daino Reale con copertura a padiglione. Importo complessivo 165 mila euro. Lavori terminati.

Cimitero Suburbano. Impianti elettrici tecnologici e Lux-votive. Intervento di rifacimento impianti elettrici e sulle linee di alimentazione e distribuzione delle Lux-votive con rifacimento dei quadri elettrici di settore dei sotto-quadri e del quadro elettrico generale. Importo complessivo 50 mila euro. Lavori terminati.

Cimitero San Piero a Grado: opere complementari campo murato. 3 lotto. Rifacimento porzione di nuovo campo murato con realizzazione di nuove tombe a terra, nuovi vialini di accesso con regimazione acque piovane. Importo lavori 52.500 euro.

Cimitero Suburbano: Area Forno Crematorio. Sistemazione camminamento campo murato V°. Rifacimento del camminamento davanti al forno crematorio mediante la demolizione della soletta fessurata, demolizione dei muretti di sostegno e realizzazione di nuovo solaio. Importo complessivo 78.500 euro. Lavori terminati.

Cimitero Suburbano. Restauro Padiglione Ottocenteschi. Restauro dei padiglioni ottocenteschi con smontaggio della copertura rifacimento delle orditure lignee deteriorate e ripristino degli elementi di copertura. Demolizione e rifacimento degli intonaci deteriorati. Importo complessivo 100 mila euro. Lavori terminati.

Cimitero Suburbano: Area Forno Crematorio. Completamento lavori Giardino della Rimembranza. Realizzazione di fontana marmorea per la dispersione delle ceneri, realizzazione di cancello carrabile e di cancellino ingresso rampa per la chiusura degli accessi al giardino per la valorizzazione della privacy durante le cerimonie di commiato, sistemazione degli intonaci e cornici di sommità volume locale montaferetri e muratura di confine. Importo complessivo 98 mila euro. Lavori terminati.

Cimiteri Comunali Suburbano e periferici. Nuovi ossari/cinerari. Realizzazione di nuove strutture per il posizionamento e la conservazione degli ossari e delle urne cinerarie. Importo lavori 200 mila euro. Lavori terminati.

Last modified: Novembre 1, 2026