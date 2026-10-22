“Ci mancherai Luca”: il ricordo di Alessandra Nardini

Written by Redazione• 1:43 pm• Pisa, Politica

Il saluto a un amico e compagno di impegno politico e associativo: “Avevi dato fiducia ai giovani, senza paternalismi”.

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’assessora regionale Alessandra Nardini sulla morte del segretario del Partito Democratico di Capannoli Luca Pasqualetti.

«Come si possono trovare le parole per salutarti, Luca?». Comincia così il ricordo di Alessandra Nardini, che affida a un messaggio il dolore per la scomparsa di un amico con cui ha condiviso anni di frequentazione del circolo Arci e di confronto politico.

«Intelligente, brillante, ironico, curioso, mai scontato, mai banale», scrive Nardini. «Sapevi leggere il mondo con una lucidità che mi ha sempre colpita, senza mai perdere la tua dose di ironia».

Nel ricordo trovano spazio soprattutto il circolo Arci, del quale Luca era diventato presidente, e il rapporto con le nuove generazioni. Un luogo vissuto come una casa, che anche grazie al suo impegno era tornato a essere frequentato da tanti giovani dopo anni difficili. «Tu avevi dato loro fiducia, senza paternalismi urticanti, come raramente, purtroppo, accade».

Nardini ripercorre le serate trascorse a parlare di politica e l’impegno di Luca, prima in Consiglio comunale e nell’associazionismo, poi nel recente ruolo di segretario. «Non era affatto scontata la generosità con cui in questi mesi non semplicissimi ti sei messo a disposizione di una comunità politica lacerata con l’obiettivo di ricucirla. Il tuo ultimo regalo».

Il messaggio si conclude con un abbraccio alla famiglia, alla madre Clara, alla sorella Laura e al gruppo di amici degli “Orfanelli”, che gli è rimasto accanto.

«Oggi siamo tutte e tutti orfani del tuo sorriso, del tuo fare brillante, del tuo esserci», scrive Nardini. «Non so come sarà salire le scale del Circolo la prossima volta. Sicuramente molto difficile».

Last modified: Ottobre 22, 2026