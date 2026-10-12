Ci lascia Alberto Paolicchi, Sindaco di San Giuliano dal 1977 al 1985

Written by Redazione• 3:42 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – C’è un vuoto importante in più nella comunità sangiulianese e pisana e nella storia delle istituzioni locali. Alberto Paolicchi non c’è più, se n’è andato domenica 11 ottobre, all’età di 85 anni, dopo una lunga malattia.

L’ex sindaco di San Giuliano Terme, primo cittadino per due mandati dal 1977 al 1985, lascia la moglie Luciana, le figlie Elena e Cristina, i nipoti e tantissimi amici e compagni di percorso e di vita nelle istituzioni e nel partito che da ieri sono un po’ più soli. Perchè è vero che Paolicchi aveva lasciato la politica attiva e l’impegno istituzionale, ormai, da anni, ma per almeno quattro decenni è stato un punto di riferimento fondamentale per tantissimi, impegnati in politica e nelle istituzioni.

“La sua è stata una vita dedicata alla politica, alle istituzioni e al servizio della comunità, attraversando stagioni importanti della storia della sinistra e del nostro territorio – ha ricordato il primo cittadino attuale Matteo Cecchelli-: storico dirigente del Pci, dopo l’esperienza da sindaco ha proseguito il proprio impegno come capogruppo in Consiglio provinciale e responsabile degli enti locali nello stesso Pci e, successivamente, nel Pds prima di diventare il capo della segretaria di Paolo Fontanelli, sia durante il suo incarico di assessore regionale, che successivamente alla guida del Comune di Pisa. Credo che ricordare chi ha amministrato prima di noi – ha proseguito Cecchelli- significhi anche riconoscere il valore di una storia collettiva, fatta di impegno, partecipazione e senso delle istituzioni. Una storia che abbiamo il dovere di custodire e trasmettere alle nuove generazioni. La scomparsa di Alberto Paolicchi – ha concluso- lascia un vuoto nella memoria politica e istituzionale di San Giuliano Terme. A nome mio personale e dell’intera amministrazione comunale, desidero esprimere le più sincere condoglianze alla moglie Luciana, alle figlie Elena e Cristina, a tutti i suoi cari e a quanti hanno condiviso con lui il percorso umano, politico e istituzionale. A lui va il nostro ricordo riconoscente per il servizio reso alla comunità sangiulianese”.

Martedì 13 ottobre alle ore 16, presso la Pubblica Assistenza di Pisa, in via Bargagna l’ultimo saluto all’ex Sindaco della città termale.

A ricordarlo Paolo Fontanelli ex Sindaco di Pisa: “Una figura importante della politica e delle istituzioni pisane. Paolicchi è stato un dirigente del PCI negli anni settanta e ottanta. Per due legislature, dal 1977 al 1985, è stato Sindaco di San Giuliano, molto stimato, poi capogruppo in Provincia e capo di gabinetto dell’assessore Fontanelli in Regione. In seguito responsabile della segreteria del Sindaco a Pisa e Amministratore della Pisamo negli anni della sua fondazione. Paolo Fontanelli ricorda la profonda amicizia che lo legava a Paolicchi, rafforzata da una grande stima per le sue capacità amministrative: “Un gran lavoratore, intelligente e onesto, sempre attento ai rapporti con i lavoratori e ai problemi dei più deboli. Alberto parlava poco ma faceva tanto, senza dare importanza all’apparire. Perdiamo un punto di riferimento, un esempio per coloro che vogliono fare politica onestamente“.

Last modified: Ottobre 12, 2026