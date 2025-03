“Chroma”: il progetto di formazione musicale e teatrale per i detenuti della Casa Circondariale Don Bosco di Pisa

Written by admin• 12:56 pm• Attualità, Cultura, Pisa

PISA- Con il finanziamento della Regione Toscana, nasce il progetto Chroma, ideato e realizzato dalla compagnia teatrale “I Sacchi di Sabbia” con la partecipazione di una quindicina di detenuti e detenute. Il progetto prevede quattro concerti di importanti artisti della scena musicale indipendente italiana, a partire da Giancane il 26 marzo. Si esibiranno anche gli Zen Circus, Arianna Pasini/Generic Animal, e Lamante, in una location insolita: la Casa Circondariale Don Bosco di Pisa.

I veri protagonisti del progetto sono i detenuti, che partecipano attivamente a Chroma, un’iniziativa di formazione multimediale che unisce musica, video e teatro, esclusivamente rivolta alla popolazione carceraria. A curarlo per conto dei Sacchi di Sabbia sono i musicisti e artisti Davide Barbafiera e Davide Cappai, consapevoli dell’importanza emotiva che la musica può avere all’interno di un istituto penitenziario. I detenuti del Don Bosco saranno infatti i principali attori di questi eventi: si occuperanno di presentare gli artisti, intervistarli e animare i talk con i musicisti. Il materiale registrato e realizzato dai detenuti sarà poi utilizzato per creare un video-documentario che verrà proiettato in autunno, in una data da definire.

Gli Zen Circus si esibiranno a settembre, ma si comincia con Giancane il 26 marzo. Giancane, cresciuto nel quartiere San Paolo di Roma, è stato parte della formazione originaria de “Il Muro del Canto”, suonando la chitarra nel primo EP omonimo. Nel 2013 debutta come solista con l’EP “Carne” e successivamente pubblica due album: “Una vita al top” (2015) e “Ansia e disagio” (2017). Quest’ultimo include il brano “Ipocondria”, in collaborazione con il rapper Rancore, per il quale è stato realizzato un videoclip con i disegni di Zerocalcare.

Il progetto Chroma, finanziato dalla Regione Toscana, arricchisce l’offerta formativa della Scuola di Teatro Don Bosco, portata avanti da anni dalla compagnia “I Sacchi di Sabbia” anche grazie al supporto di Fondazione Pisa. Nonostante la pandemia, la compagnia è riuscita a proseguire con l’attività formativa e rieducativa, completando il corso teatrale-drammaturgico “Lettere dannate”, basato su storie dei personaggi della Divina Commedia, anche durante il periodo di lockdown.

Last modified: Marzo 24, 2025