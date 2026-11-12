Chiuso il Ponte di Ripafratta ed evacuate 26 persone

Written by Redazione• 3:13 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Cronaca, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGE

SAN GIULIANO TERME – Ponte di Ripafratta chiuso e alcune famiglie residenti nelle aree limitrofe alla golena del Serchio evacuate, per un totale di 26 persone. Quella di mercoledì 11 novembre è stata una lunga notte d’impegno e lavoro anche per il sindaco Matteo Cecchelli e la protezione civile dell’amministrazione sangiulianese a causa della abbondanti e violente precipitazioni in Garfagnana e nell’entroterra lucchese che hanno portato ben oltre la soglia di guardia l’ondata di piena attesa dal fiume.

Allestita da Geste, l’azienda municipalizzata del comune di San Giuliano Terme, anche la palestra della scuola di Pappiana, con tanto di brandine, coperte e generi di prima necessità nell’eventualità che qualcuna delle persone che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni, avesse bisogno di una sistemazione d’emergenza per trascorrere la notte, anche se alla fine tutti hanno trovato ospitalità presso parenti e amici.

L’allerta, con tanto di apertura del Coc (il Centro operativo comunale di protezione civile), è scattata poco prima delle 21 quando alla diga di Borgo a Mozzano, parametro di riferimento per valutare gli interventi di protezione civile a valle, ha superato gli 800 metri cubi al secondo.

Alle 23.37, quando ha raggiunto e oltrepassato la soglia dei 1.100 metri cubi al secondo, il sindaco Cecchelli, che ha seguito in prima persona le operazioni fino alle 7 di questa mattina, ha firmato l’ordinanza, come previsto dal piano di protezione civile, disponendo la chiusura del ponte sul Serchio a Ripafratta e l’evacuazione preventiva delle famiglie residenti in aree a rischio d’esondazione.

Tutto si è svolto con ordine e senza particolari problemi anche perché le famiglie interessate erano state allertate in precedenza della possibile evacuazione. Fondamentale al riguardo il lavoro degli uomini della Polizia Locale, guidati dal comandante Daniele Nocchi, dei lavoratori di Geste e l’impegno dei volontari della Sava, l’associazione di antincendio boschivo e protezione civile del territorio sangiulianese, oltreché, ovviamente, della protezione civile dell’amministrazione comunale.

L’ordinanza, che inizialmente sarebbe dovuta restare in vigore fino fino alle 24 di giovedì 12 novembre, è stata prorogata a tutta la giornata di venerdì 13 novembre: nel pomeriggio, infatti, sono previste ancora piogge particolarmente intense nel nord-ovest della Toscana e per domani la Regione ha diramato un allaerta meteo arancione che interessa anche il territorio sangiulianese.. Il Coc comunale resterà attivo e operativo fino alla conclusione dell’emergenza. Per informazioni e segnalazioni è possibile contattarlo al numero 050 819299.

Last modified: Novembre 12, 2026