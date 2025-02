Chiusa Via del Brennero per una voragine lungo l’argine

Written by admin• 6:56 pm• Attualità, Attualità, Pisa, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – A seguito di contatti con Anas, ente gestore della Strada statale dell’Abetone e del Brennero, la Polizia municipale di San Giuliano Terme, in collaborazione con Anas, ha provveduto all’immediata e totale chiusura della via al traffico (nel tratto sangiulianese) lunedì 10 febbraio, a causa di una voragine che si è aperta lungo l’argine che separa la strada dal Fosso del Mulino lato sponda sul corso d’acqua ed un’altra a pochi metri lato strada.

Le verifiche in corso da parte di Anas e del Genio civile di Lucca, che ha la competenza in merito, forniranno ulteriori aggiornamenti. Sul posto è presente il sindaco Cecchelli per monitorare l’andamento delle operazioni insieme alla Polizia municipale ed il comandante Nocchi.

Disposizioni di modifiche alla viabilità:

– via di palazzetto chiusa fisicamente in zona figuretta per evitare congestionamenti;

– doppio senso di marcia in via di palazzetto per residenti e ditte presenti sulla strada con unico accesso e uscita dalla sola via delle sorgenti, a tutela dei residenti della via;

– viabilità alternativa al Brennero: maggiori vie di comunicazione da Pisa verso monte.

Last modified: Febbraio 10, 2025