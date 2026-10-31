Chiude i battenti lo storico negozio di abbigliamento Rodolfo a Santa Maria a Monte

Written by Redazione• 9:46 am• Pisa, Attualità, Santa Maria a Monte, TOP NEWS HOME PAGE

SANTA MARIA A MONTE – Dopo 45 anni di attività chiude i battenti Rodolfo negozio storico di abbigliamento a Santa Maria a Monte.

“C’è molta commozione. Crediamo che la fine di questa avventura meriti di essere raccontata, come testimonianza di quel commercio di vicinato che ha fatto la storia del nostro comune“, affermano i proprietari.

Tutto inizia con l’attività ambulante che poi passa da Valentino a Rodolfo. Nel 1981 l’attività si amplia e, oltre all’attività ambulante, apre il negozio di abbigliamento gestito assieme alla moglie Luciana fino ad oggi.

“Continuerà, invece, l’attività ambulante che passerà al figlio Gabriele. Un ritorno alle origini con la terza generazione di commecianti di abbigliamento. Ci sono decisioni che non si prendono a cuor leggero e questa è stata una di queste, ma è arrivato il momento di chiudere un capitolo importante della nostra vita. Sono stati 45 anni fatti di passione, sacrifici, soddisfazioni, sorrisi e soprattutto di persone. Il nostro negozio non è stato soltanto un luogo di lavoro, ma una storia di famiglia costruita giorno dopo giorno. In tutti questi anni non abbiamo semplicemente venduto abiti. Abbiamo condiviso con voi momenti di vita: un vestito per un’occasione speciale, una cerimonia, una festa, un regalo o semplicemente il piacere di sentirsi bene con qualcosa di nuovo. Abbiamo visto crescere famiglie, passare generazioni e nascere rapporti speciali. Vi porteremo sempre nel cuore“, questo il messaggio di Rodolfo titolare del negozio.

“Con un po’ di nostalgia ma con tanta gratitudine, è iniziata presso il negozio la nostra VENDITA DI LIQUIDAZIONE PER CESSAZIONE ATTIVITA’” concludono i titolari.

Un altro pezzo di storia e un altro esercizio commerciale che abbassa le proprie saracinesche nella nostra provincia.

Last modified: Ottobre 31, 2026