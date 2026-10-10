Chikungunya, caso confermato a Pisa. Il sindaco Conti firma un’ordinanza per la disinfestazione nelle aree interessate

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PISA – Il Sindaco di Pisa Michele Conti ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per disporre interventi straordinari di disinfestazione a seguito della conferma di un caso di Chikungunya, malattia virale trasmessa dalla zanzara tigre.

Il provvedimento è stato adottato dopo le comunicazioni trasmesse dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest, Dipartimento di Prevenzione, relative a una persona contagiata che ha soggiornato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Cisanello, in via Paradisa, e presso l’Edificio 8 del presidio ospedaliero di Santa Chiara, in via Roma.

L’ordinanza dispone, nelle aree individuate e perimetrate dall’Azienda sanitaria, interventi di disinfestazione con trattamenti adulticidi e larvicidi, sia nelle aree pubbliche sia nelle proprietà private, oltre alla ricerca e all’eliminazione dei focolai larvali attraverso ispezioni porta a porta.

Per le aree interne ai presidi ospedalieri di Cisanello e Santa Chiara, gli interventi saranno effettuati direttamente dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, secondo le indicazioni dell’Asl Toscana Nord Ovest.

I residenti, gli amministratori di condominio, gli operatori commerciali e tutti coloro che hanno la disponibilità di aree esterne private comprese nei perimetri individuati dovranno consentire l’accesso agli operatori incaricati della disinfestazione e attenersi alle indicazioni fornite per eliminare eventuali focolai larvali.

Durante i trattamenti, i cittadini interessati dovranno rimanere all’interno delle abitazioni con porte e finestre chiuse, sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria, tenere al riparo gli animali domestici e proteggere ciotole e ricoveri. Frutta e verdura presenti negli orti dovranno essere raccolte preventivamente oppure protette con teli di plastica.

L’ordinanza raccomanda inoltre di attendere almeno 15 giorni prima di consumare eventuali prodotti ortofrutticoli raggiunti dagli insetticidi, lavandoli accuratamente e sbucciando la frutta, e di pulire con guanti mobili, giochi e altri oggetti rimasti all’esterno durante i trattamenti.

Gli interventi saranno eseguiti nelle aree indicate dall’Azienda sanitaria e, in caso di condizioni meteorologiche avverse, rinviati al primo giorno utile.

Last modified: Ottobre 10, 2026