CEP, raccolta firme e manifestazione il 28 novembre: «Servono negozi, case e servizi»

Written by Redazione• 2:28 pm• Pisa, Politica

Dall’assemblea al Circolo Popolare parte una mobilitazione contro il carovita e l’abbandono delle periferie. Tra le richieste un mercato pubblico a prezzi calmierati e più collegamenti in autobus.

PISA– Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Potere al Popolo! Pisa.

Una raccolta firme nel quartiere e una manifestazione al CEP il 28 novembre per chiedere interventi su trasporti, commercio, spazi pubblici e abitazioni. È il percorso definito durante l’assemblea del 5 novembre al Circolo Popolare del CEP, dedicata al carovita e alle condizioni delle periferie.

Al centro del confronto, riferiscono i promotori, la chiusura del supermercato di piazza Giovanni XXIII, che avrebbe aggravato le difficoltà soprattutto per anziani e residenti senza mezzi propri. Dall’assemblea arriva anche la segnalazione di rifiuti rimasti nell’area dopo lo sgombero dei locali, con la richiesta al Comune di intervenire per ripristinare la pulizia.

La proposta è avviare un percorso per riacquisire l’immobile al patrimonio comunale e destinarlo a mercato e spaccio rionale pubblico, con convenzioni per contenere i prezzi dei beni di prima necessità. I promotori chiedono inoltre di tutelare le botteghe del quartiere, prevedendo opportunità di trasferimento o ampliamento delle attività nel futuro mercato.

Un secondo fronte riguarda gli spazi comunali inutilizzati. Dopo la chiusura dei locali di via Bramante 2, dove il Circolo Agorà svolgeva doposcuola e sportelli sociali, l’assemblea sollecita manutenzioni e nuove destinazioni per gli immobili pubblici, a partire dall’ex circoscrizione di via Bramante 5. Tra gli utilizzi proposti figurano biblioteche, ludoteche e luoghi di aggregazione e sport, anche attraverso bandi accessibili alle realtà senza scopo di lucro del territorio.

Sul diritto all’abitare, le richieste sono la mappatura degli immobili pubblici e privati sfitti e la ristrutturazione e assegnazione delle case popolari vuote. I promotori contestano inoltre le politiche di alienazione del patrimonio e denunciano una riduzione delle risorse comunali destinate al sociale e alla casa.

Per il trasporto pubblico vengono chiesti collegamenti più frequenti e capillari, nuove tratte verso le altre zone della città e i poli sanitari, risorse per ridurre il costo dei biglietti e un impegno istituzionale per la gestione pubblica del servizio. Nel confronto sono state espresse critiche anche all’organizzazione della linea 6, che serve CEP e Barbaricina.

La mobilitazione si rivolge alla giunta Conti, ma i promotori estendono le critiche anche alle precedenti amministrazioni di centrosinistra e alle scelte del Governo nazionale. Il percorso guarda inoltre alla manifestazione annunciata per il 12 dicembre a Roma contro il carovita e la guerra.

Prosegue intanto al Circolo Popolare CEP il Doposcuola Popolare, ogni sabato dalle 11 alle 13, indicato dall’assemblea come un’esperienza di solidarietà e aggregazione da sostenere nel quartiere.

Last modified: Novembre 6, 2026