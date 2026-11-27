Written by Redazione• 11:01 am• Pisa, Attualità

Il questionario si può compilare online in autonomia fino al 6 dicembre. Le famiglie selezionate ricevono dal Comune il nome e i recapiti del rilevatore incaricato.

PISA- Sono 2.156 le famiglie pisane coinvolte nel Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026, condotto dall’Istat in collaborazione con il Comune. Circa 20 rilevatori comunali sono impegnati nelle interviste, che possono svolgersi per telefono, al Centro comunale di rilevazione o, quando necessario, a domicilio. Gli incaricati si identificano con un tesserino che riporta nome e fotografia.

Le famiglie selezionate possono compilare autonomamente il questionario online fino al 6 dicembre. Per informazioni sull’accesso e sulle credenziali è disponibile il numero Istat 1510, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21. Le interviste e il recupero delle risposte da parte dei rilevatori proseguiranno fino al 23 dicembre.

Chi ha bisogno di assistenza può rivolgersi al Centro comunale di rilevazione, presso l’Anagrafe in piazza della Fornace 3, a Riglione. Il centro dispone di postazioni con accesso a internet ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Si può contattare al 050 3161398 o scrivendo a censimento@comune.pisa.it.

Last modified: Novembre 27, 2026