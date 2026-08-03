Cella 4, La Città Ecologica: “Bene i fondi, ma i lavori devono partire prima del 2027”

Written by Redazione• 1:57 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de La Città Ecologica.

L’associazione ambientalista La Città Ecologica esprime soddisfazione per lo stanziamento destinato al completamento della cella numero 4 di Marina di Pisa, ma chiede tempi rapidi per l’avvio dei lavori e un piano più ampio per proteggere il litorale dagli effetti dei cambiamenti climatici.

La Regione aveva affidato al Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell’Università di Firenze uno studio sulle modifiche necessarie per garantire alla cella 4 lo stesso livello di protezione delle celle 6 e 7, entrambe realizzate in ghiaia.

Secondo quanto riferisce l’associazione, i 7,5 milioni di euro stanziati dovrebbero essere utilizzati innanzitutto per il ripascimento e l’allargamento verso mare della diga soffolta. I lavori del primo stralcio non sarebbero infatti risultati sufficienti a ridurre efficacemente l’energia del moto ondoso, poiché la struttura sarebbe ancora troppo stretta e vicina alla battigia. È previsto inoltre un consistente ripascimento in ghiaia della cella, attualmente quasi completamente scarica.

«Se il progetto sarà questo, c’è da esprimere soddisfazione – afferma La Città Ecologica – e da auspicare che le procedure di gara e di aggiudicazione siano rapide, in modo da avviare al più presto la fase realizzativa».

L’associazione giudica però preoccupante l’ipotesi che i lavori possano iniziare soltanto nel 2027: «Affrontare l’autunno e l’inverno nelle condizioni attuali espone l’abitato al rischio di nuovi allagamenti provocati dalle mareggiate».

Valutazione positiva anche per l’avvio, attraverso il progetto europeo Med-Iren, del monitoraggio della cella 5 e di un primo intervento di ripascimento. Il progetto è promosso dall’Università di Firenze, dalla Regione Toscana, dal Comune di Pisa e dalla Scuola Superiore Sant’Anna e vede La Città Ecologica partecipare come portatrice di interesse. Per la cella 5, tuttavia, sarebbero necessari ulteriori finanziamenti.

Secondo l’associazione, questi interventi non possono essere considerati sufficienti per mettere completamente al sicuro il litorale dalle mareggiate e dall’erosione. Resta inoltre irrisolta la situazione della scogliera a protezione dell’accesso meridionale al Porto di Pisa, indicata, insieme alla cella 4, come uno dei punti più critici del sistema di difesa dell’abitato.

«Pensare che i lavori alla cella 4 siano risolutivi per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici sarebbe sbagliato – prosegue la nota –. Se le emissioni di gas serra continueranno al ritmo attuale, entro il 2100 il livello del mare potrebbe aumentare da 50 centimetri a un metro e mezzo, aggravando i danni causati dalle mareggiate e dagli eventi estremi».

La Città Ecologica sollecita quindi l’elaborazione e il finanziamento di un piano nazionale di adattamento per gli oltre 8mila chilometri di coste italiane. Anche la Regione Toscana, che conta circa 633 chilometri di litorale, dovrebbe predisporre una strategia generale per affrontare l’innalzamento del mare.

Per l’area pisana, il piano dovrebbe interessare almeno il tratto costiero compreso tra Livorno e Viareggio ed essere affidato a esperti di livello internazionale, con l’obiettivo di individuare soluzioni innovative capaci di coniugare efficacia degli interventi e tutela del paesaggio.

Last modified: Agosto 3, 2026