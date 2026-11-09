Cavalli e fotografia a Staffoli: al Lischeto Ranch il workshop “Riflessi di Sé”

Written by Redazione• 4:41 pm• Santa Croce sull'Arno, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

Una mattinata di osservazione e condivisione guidata da Simona Biagini e Katuscia Molteni. Nuovi appuntamenti in primavera.

SANTA CROCE SULL’ARNO– Osservare i cavalli, fotografarli e ritrovare nelle immagini qualcosa di sé. È l’esperienza proposta da “Riflessi di Sé”, il workshop che si è svolto sabato 7 novembre al Lischeto Ranch di Staffoli, dalle 9.30 alle 13.

I partecipanti, alcuni per la prima volta così vicini a un cavallo, hanno osservato il branco libero nei propri spazi, senza montare in sella né chiedere agli animali di eseguire attività. Con una macchina fotografica o il telefono, hanno seguito tre esercizi dedicati a luce, dettaglio e distanza, rispettando i tempi e gli spostamenti dei cavalli.

A guidare la mattinata sono state Simona Biagini, fotografa e tecnico di equiturismo, e Katuscia Molteni, medico, psicoterapeuta ed esperta in interventi assistiti con gli animali, in collaborazione con L’Officina del Bosco APS.

Il momento conclusivo è stato dedicato al confronto sulle fotografie. All’inizio dell’incontro ciascuno aveva scelto due immagini tra quelle esposte: rivedendole insieme agli scatti realizzati durante la mattina, i partecipanti hanno raccontato emozioni, impressioni e motivi delle proprie scelte. Prima dei saluti, ognuno ha ricevuto una cartolina della fotografia selezionata.

«Un cavallo non posa mai», racconta Biagini. «Non recita e non aspetta che tu sia pronto: o sei lì davvero, o il momento lo perdi».

L’esperienza è pensata per adulti e non richiede competenze fotografiche o precedenti esperienze con i cavalli. Nuove giornate sono previste in primavera, sempre al Lischeto Ranch e in collaborazione con L’Officina del Bosco APS di Orentano.

Il calendario sarà pubblicato su riflessidise.it. Per informazioni: Simona 348 3928580, Katuscia 389 5747957.

Last modified: Novembre 9, 2026